Adu Modal Nyaleg Opie Kumis dengan Dede Sunandar

JAKARTA - Nasib berbeda dialami oleh Opie Kumis dan Dede Sunandar dalam kontestasi politik 2024. Perbedaan signifikan antara keduanya bisa dilihat dari modal yang mereka gunakan untuk bisa menarik simpati banyak orang hingga berhasil terpilih sebagai anggota legislatif 2024.

Diketahui, Dede Sunandar mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota Bekasi dapil Bekasi 5. Sementara Opie sendiri maju dalam Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta.

Dikutip dari acara FYP, Dede Sunandar sempat mengaku jika ia sampai rela menjual dua unit mobil pribadinya sebagai modal untuk mengikuti Pemilu 2024. Hal itu membuat Dede kini hanya memiliki satu buah mobil saja, sebagai alat transportasinya sehari-hari.

Meski tidak diketahui jenis mobil apa yang ia jual sebagai modal kampanye, Dede ditaksir merogoh kocek hingga Rp100 sampai Rp200 juta.

Adu modal nyaleg Opie Kumis dan Dede Sunandar (Foto: Okezone)





Sementara itu, Opie Kumis sendiri mengaku hanya mengeluarkan uang sebanyak Rp25 juta untuk bisa lolos sebagai anggota legislatif. Bahkan modal Rp25 juta tersebut didapatkannya dari menjual satu burung murai peliharaannya.



