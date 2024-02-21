Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

SMA Binus DO Para Pelaku Kasus Bullying, Anak Vincent Rompies Termasuk?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:00 WIB
SMA Binus DO Para Pelaku Kasus Bullying, Anak Vincent Rompies Termasuk?
SMA Binus DO para pelaku bullying, anak Vincent Rompies termasuk? (Foto: Instagram/vincentrompies)
JAKARTA - Pihak sekolah Binus School, Serpong, Tangerang Selatan, mengecam tindakan bullying yang dilakukan oleh sejumlah muridnya. Kasus ini bahkan telah menjadi sorotan publik dan kini tengah ditangani Polres Tangerang.

Haris Suhendra selaku Humas SMA Binus menghargai tingginya simpati publik terhadap insiden kekerasan dikalangan siswanya.

"Kejadian ini sangat berat bagi korban dan orang tua korban, dan tentunya juga membawa keprihatinan yang mendalam dari seluruh komunitas sekolah," kata Haris Suhendra dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

"Doa dan dukungan kami tertuju untuk korban dan keluarga," sambungnya.

Geng Tai

SMA Binus DO para pelaku bullying, anak Vincent Rompies termasuk? (Foto: tangkapan layar)


Haris menegaskan, SMA Binus tidak mentolerir segala tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun emosional di kalangan siswanya.

"Kami mengecam segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun luar sekolah, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di lingkungan sekolah," lanjut Haris.

"Menghadapi insiden ini, kami selaku pihak sekolah memprioritaskan perhatian dan upaya kami untuk mendukung pemulihan korban secara fisik, psikis maupun emosional, serta seluruh murid sekolah yang ikut terdampak," imbuhnya.

Haris juga memaparkan sejumlah tindak tegas dari pihak SMA Binus, salah satunya keputusan Drop Out (DO) terhadap para pelaku.

Namun, Haris tidak menjelaskan secara rinci siapa nama siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya buntut kasus pembullyan ini. Termasuk apakah anak dari Vincent Rompies dan Arief Suditomo masuk dalam daftar nama siswa yang di DO atau sebaliknya.

