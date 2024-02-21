Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Cara Sadis Geng Anak Vincent Rompies Rekrut Anggota Baru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:30 WIB
Begini Cara Sadis Geng Anak Vincent Rompies Rekrut Anggota Baru
Begini cara sadis geng anak Vincent Rompies rekrut anggota baru (Foto: Instagram/vincentrompies)
A
A
A

JAKARTA - Putra sulung Vincent Rompies, FLR diduga ikut terlibat dalam kasus bullying geng SMA elit. Bahkan sempat muncul cuitan terkait peran L dalam aksi bullying yang dilakukan pada korban A.

Terbaru, muncul sosok AF yang merupakan teman dari korban dan membeberkan bagaimana cara sadis Geng Tai (GT) saat merekrut anggota.

"Korban ditatar anak geng GT, yang beranggotakan banyak, belasan atau puluhan. Korban lebam-lebam, sudah dapat sundutan rokok, korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut anggota GT dan diminta bertemu oleh anggota GT diajak ke warung," ujar AF dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

"Korban bersedia ketemu, korban dijebak, ditatar lagi lebih parah (pada 13 Februari). Di bagian belakang punggungnya banyak luka bekas sundutan rokok. Mukanya rada bengkak, area leher sakit," sambungnya.

Geng Tai

Begini cara sadis geng anak Vincent Rompies rekrut anggota baru (Foto: tangkapan layar)


Selain itu, AF juga mengatakan bahwa A mendapat ancaman dari anggota GT termasuk juga putra Vincent. Bahkan, AF membenarkan jika anak dari sahabat Desta itu sudah di DO dari sekolah akibat perbuatannya.

"L ikut serta dalam melakukan penganiayaan. Yang saya tahu L bagian mengikat korban ke tiang. Korban sempat diancam kalau cerita akan datangi rumah korban, diancam kalau melaporkan ini ke siapapun, adiknya bakal dilecehkan," kata AF.

"L sudah resmi di-DO pihak sekolah, ada juga yang proses DO, sebagian diskorsing," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066728/vincent_rompies-dush_large.jpg
5 OOTD Ganteng ala Vincent Rompies, Bapak-Bapak Keren Approved!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011935/vincent-rompies-jatuh-saat-naik-di-atas-drum-gading-marten-tetep-keren-jtJKeBybn5.jpg
Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993946/vincent-rompies-kembali-kumpul-dengan-the-prediksi-desta-hilang-bukan-berarti-pergi-xr3c62Bf84.jpg
Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993055/vincent-rompies-akui-tak-punya-duit-selama-2-bulan-rehat-dari-pekerjaan-DqmT1lUY6j.jpg
Vincent Rompies Akui Tak Punya Duit Selama 2 Bulan Rehat dari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992950/vincent-rompies-sampaikan-permintaan-maaf-atas-kasus-sang-anak-di-acara-sahur-HVJWuz7O09.jpg
Vincent Rompies Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Sang Anak di Acara Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977557/alumni-ikut-terlibat-kasus-perundungan-sma-binus-school-serpong-OIvR2erNsy.jpg
Alumni Ikut Terlibat Kasus Perundungan SMA Binus School Serpong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement