Begini Cara Sadis Geng Anak Vincent Rompies Rekrut Anggota Baru

JAKARTA - Putra sulung Vincent Rompies, FLR diduga ikut terlibat dalam kasus bullying geng SMA elit. Bahkan sempat muncul cuitan terkait peran L dalam aksi bullying yang dilakukan pada korban A.

Terbaru, muncul sosok AF yang merupakan teman dari korban dan membeberkan bagaimana cara sadis Geng Tai (GT) saat merekrut anggota.

"Korban ditatar anak geng GT, yang beranggotakan banyak, belasan atau puluhan. Korban lebam-lebam, sudah dapat sundutan rokok, korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut anggota GT dan diminta bertemu oleh anggota GT diajak ke warung," ujar AF dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

"Korban bersedia ketemu, korban dijebak, ditatar lagi lebih parah (pada 13 Februari). Di bagian belakang punggungnya banyak luka bekas sundutan rokok. Mukanya rada bengkak, area leher sakit," sambungnya.

Selain itu, AF juga mengatakan bahwa A mendapat ancaman dari anggota GT termasuk juga putra Vincent. Bahkan, AF membenarkan jika anak dari sahabat Desta itu sudah di DO dari sekolah akibat perbuatannya.

"L ikut serta dalam melakukan penganiayaan. Yang saya tahu L bagian mengikat korban ke tiang. Korban sempat diancam kalau cerita akan datangi rumah korban, diancam kalau melaporkan ini ke siapapun, adiknya bakal dilecehkan," kata AF.

"L sudah resmi di-DO pihak sekolah, ada juga yang proses DO, sebagian diskorsing," lanjutnya.