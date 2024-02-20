Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemal Palevi Minta Maaf ke Ria Ricis, Bakal Kolaborasi Bikin Konten?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |00:01 WIB
Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |00:01 WIB
Kemal Palevi minta maaf kepada Ria Ricis (Foto: IG kemal)
A
A
A

JAKARTA - Kemal Palevi sempat heboh usai perseteruannya di media sosial dengan Ria Ricis. Seperti diketahui, Kemal sempat menyinggung perihal perceraian Ricis dan konten yang biasa dibuat istri Teuku Ryan itu.

Dalam obrolannya bersama Pandji Pragiwaksono, Kemal mengucapkan permintaan maafnya pada Ricis. Ia mengaku sudah menghubungi Ricis secara langsung.

“Gue japri-japrian juga (sama Ria Ricis) Ji,” kata Kemal di kanal YouTube, Kemal Palevi, dikutip Selasa (20/2/2024).

Kemal Palevi Minta Maaf ke Ria Ricis, Bakal Kolaborasi Bikin Konten?

Pandji pun menggoda Kemal apakah dirinya mendapat adsense dari pertikaiannya dengan Ria Ricis ini. Menanggapinya, Kemal menegaskan tidak mendapatkan adsense apapun dari momen viralnya bersama kreator konten ini.

“Nggak, gue mah ga dapat adsense dari Ricis,” ungkap Kemal dengan nada bergurau.

Kemal pun kembali mengucapkan permintaan maafnya pada Ricis di videonya ini. Kemal mengaku serius memohon maaf pada ibu satu anak itu.

“Maaf ya Ricis sekali lagi,” kata Kemal.

“Ah lo gak minta maaf beneran lo,” sambung Pandji.

“Maaf (beneran) gue Ji, agama gue kuat sekarang,” balas Kemal.

Alhasil, pengakuan Kemal Palevi sudah meminta maaf pada Ria Ricis ini pun memancing reaksi Pandji. Ia menanyakan apakah Kemal dan Ricis akan berkolaborasi dan ngonten bersama.

“Kalau lo beneran niat untuk memperbaiki hubungan, kolab dong,” kata Pandji.

Mendengarnya, Kemal pun hanya tertawa. Namun, Pandji tetap bersemangat agar Kemal dan Ria Ricis bisa berkolaborasi setelah perseteruan mereka.

“Ricis, kolab lah sama Kemal. Bisa kali,” kata Pandji.

