HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Kemal Palevi dan Istri Dikaruniai Anak Pertama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:40 WIB
Selamat! Kemal Palevi dan Istri Dikaruniai Anak Pertama
Kemal Palevi dan istri dikaruniai anak pertama (Foto: Instagram/nvtyumi)
A
A
A

JAKARTA - Kemal Palevi datang dengan kabar bahagia. Istrinya, Novita Yumi, baru saja melahirkan anak pertama mereka pada Jumat, 1 Desember 2023.

Kabar bahagia tersebut bahkan dibagikan oleh bintang film Youtubers tersebut melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, pria 34 tahun ini tampak memperlihatkan proses ketika istrinya menjalani persalinan caesar dan melahirkan buah hatinya yang berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Kinami Candira Palevi.

"Gila, nggak pernah sama sekali gue dalam hidup, sedeg-degan hari ini. Pas @nvtyumi masuk ruang operasi, wah itu gerak sana gerak sini. Nggak bisa diam. Apa lagi pas dokternya bilang 'okee ini udah lahiran nih ya'," kata Kemal di kolom keterangan foto di Instagramnya.

Saat melihat anaknya dikeluarkan dari rahim sang istri, Kemal pun mengaku merinding.

"Terus anaknya dikeluarkan pertama kali dari perut, wahh itu merinding sebadan-badan. Melihat pakai mata kepala sendiri, ada manusia baru yang hadir dari tubuh manusia lain. Gila sihh itu ya Allah," sambungnya.

Kemal Palevi

Kemal Palevi dan istri dikaruniai anak pertama (Foto: Instagram/kemalpalevi)

Halaman:
1 2
