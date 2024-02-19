Ria Ricis Akui Sudah Tak Lagi Memiliki Kecocokan dengan Teuku Ryan

Ria Ricis akui sudah tidak lagi memiliki kecocokan dengan Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)

JAKARTA - Ria Ricis melalui kuasa hukumnya, Hendra K Siregar, membenarkan jika pihaknya merasa tak lagi memiliki kecocokan dengan Teuku Ryan. Hal ini disampaikan sang pengacara usai kliennya menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

"Ya pasti tidak ada kecocokan toh. Udah itu saja," kata Hendra K Siregar.

Pihak Ria Ricis sendiri sudah mengetahui kalau Teuku Ryan tetap kukuh pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun, hingga kini pihaknya belum berubah pikiran untuk menceraikan pria asal Aceh tersebut.

"Yang kita dengar begitu (Ryan ogah cerai). Ya kan Ricis yang mengajukan," kata dia lagi.

"Kalau keukeuh kita belum bisa jawab karena proses masih mediasi. Nah hasil mediasi juga kita belum tahu karena keburu keluar," sambungnya.

Hendra menilai sederet upaya damai sudah dilakukan kedua pihak sebelum persidangan digelar.

Hanya saja, upaya itu belum menemui titik terang hingga mereka menjalani sidang perdana cerainya hari ini.

"Ya itukan satu hal yang positif ya nggak ada salahnya cuma kan upaya itu kan sudah dilakukan juga sebelum masuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan," ucapnya