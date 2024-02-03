Kemal Palevi Akui Tak Bercanda saat Tanyakan Vlog Perceraian Ria Ricis

JAKARTA - Kemal Palevi angkat bicara terkait cuitannya di media sosial, yang menyinggung soal perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Diketahui, Kemal sempat nimbrung membuat cuitan yang menanyakan tentang vlog perceraian Ria Ricis.

Hal tersebut tentunya membuat para netizen tak habis pikir dengan sikapnya yang membuat perceraian menjadi bahan candaan. Bahkan cuitan kontroversial itu juga turut ramai dibahas oleh beberapa content creator di TikTok.

Menanggapi hal tersebut, Kemal menegaskan bahwa itu bukanlah sebuah candaan, melainkan sebuah pertanyaan yang ditujukan langsung kepada Ria Ricis. Hal tersebut bahkan ia ungkapkan dalam videonya di akun X.

“Itu jadi perdebatan semua orang sekarang ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda. Itu pertanyaan. Pertanyaan itu hanya bisa gue lemparkan ke seorang Ria Ricis,” ujar Kemal dalam unggahan dalam akun X miliknya @kemalpalevi, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (3/2/2024).

Kemal Palevi akui tak bercanda saat tanyakan vlog perceraian Ria Ricis





Kemal berani melontarkan pertanyaan tersebut karena dirinya menganggap Ria Ricis sebagai sosok yang sering kali membagikan setiap momen kehidupan pribadi melalui media sosialnya.

Bahkan Kemal pun tak menyangka bahwa terbesit di benak Ria Ricis untuk membuat konten seperti sedang ziarah kubur sang ayah.

“Tapi ini fakta, Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke sosial media. Nikah, pacaran ijab kabul, aqiqahan, suaminya masuk rumah sakit,” jelas Kemal.

“Bahkan ziarah kubur dia upload ber part-part, ziarah kubur lho,” sambungnya.