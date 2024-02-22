Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemal Palevi Akui Sudah Minta Maaf Langsung ke Ria Ricis soal Vlog Perceraian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:35 WIB
Kemal Palevi Akui Sudah Minta Maaf Langsung ke Ria Ricis soal Vlog Perceraian
Kemal Palevi sudah minta maaf ke Ria Ricis terkait vlog perceraian (Foto: Instagram/kemalpalevi)
JAKARTA - Kemal Palevi dan Ria Ricis diketahui sempat terlibat perang dingin. Pasalnya Kemal sempat menyinggung soal pembuatan vlog sidang perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan di Pengadilan Agama.

Terkait hal tersebut, Kemal mengaku jika ia sudah meminta maaf pada adik Oki Setiana Dewi itu. Bahkan Kemal sendiri secara gentle langsung berusaha menghubungi Ricis.

"Sudah minta maaf dan masalahnya sudah clear kok, nggak ada masalah lagi, gue memang menghubungi dia," ungkap Kemal Palevi, dikutip dari tayangan STARPRO Indonesia.

Sebagai rekan sesama artis, Kemal berharap agar rumah tangga Ricis dan Ryan bisa kembali akur. Bahkan ia pun menyadari jika cuitannya beberapa waktu lalu murni merupakan kesalahannya.

Kemal Palevi

Kemal Palevi sudah minta maaf ke Ria Ricis terkait vlog perceraian (Foto: Instagram/kemalpalevi)


"Semoga Ricis bisa rujuk, ya kan memang harus gue pribadi yang menghubungi dia. Ini memang kegaduhan gue yang buat jadi inisiatif minta maaf," jelasnya.

Sementara itu, Kemal sendiri diketahui sudah sempat memberikan klarifikasi terkait cuitannya. Sadar jika dirinya salah, ia pun langsung meminta maaf pada Ricis.

"Nggak salah juga minta maaf, sebenarnya gue juga sudah klarifikasi terus minta maaf juga sih. Itu kan masalah orang ya sudah," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
