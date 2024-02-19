Reaksi Keras Vincent Rompies tentang Bullying Viral usai Anak Diduga Lakukan Kekerasan

Reaksi keras Vincent Rompies tentang bullying viral usai anaknya sendiri diduga lakukan kekerasan. (Foto: Instagram/@vincentrompies)

JAKARTA - Musisi Vincent Rompies mendadak viral di platform X, pada 19 Februari 2024. Namanya ramai disebut setelah putranya menjadi bagian dari Geng T*i yang diduga melakukan perundungan dan kekerasan di sekolah.

Ketika kasus itu mencuat, akun X @maddiyd0g tampak mengunggah potongan video yang memperlihatkan reaksi Vincent tentang bullying. Potongan video itu diambil dari tayangan Tonight Show yang dirilis pada 18 Desember 2022.

BACA JUGA: Anak Vincent Rompies Diduga Lakukan Perundungan dan Kekerasan

“Saya diludahi dan mereka bilang, ‘Kamu enggak cocok sekolah di sini. Seharusnya masuk SLB saja’,” ungkap Dani Aditya, penyandang disabilitas yang menjadi bintang tamu dalam talkshow tersebut.

Mendengar kesaksian tersebut, Vincent Rompies tampak berteriak sambil mengeluarkan umpatan berbunyi, “An***g lo!” Bersama video itu, akun @maddiyd0g mengungkapkan, mantan personel Club Eighties itu membenci tindak bullying.

“Padahal, Pak Vincent sangat tidak menyukai pembullyan. Tapi malah anaknya sendiri yang ikut-ikutan atau mungkin salah pergaulan dan ikut membully,” kata akun tersebut dalam cuitannya.

Sejak diunggah pada 19 Februari 2024, pukul 14.44 WIB, video itu sudah ditonton lebih dari 377.700 views dan ramai dikomentari warganet. “Good parenting tidak akan ada gunanya untuk anak bandel dan kesetir pergaulan,” ujar @theyenvykiia.

Komentar lain datang dari akun @gatauahdark yang menuliskan, “Vincent sudah mendidik anaknya dengan baik. Tapi balik lagi, lingkungan pertemanan yang toxic bisa mengubah semuanya.”

“Vincent, jangan lupa juga bilang ‘An***g lo’ ke anakmu ya. Soalnya, kelakuan anakmu itu di luar nalar banget,” ujar @unlockeyescore.