HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Ancam Boikot Acara Vincent Rompies, Buntut Dugaan Anak Terlibat Bullying

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:12 WIB
Netizen Ancam Boikot Acara Vincent Rompies, Buntut Dugaan Anak Terlibat Bullying
Anak Vincent Rompies diduga lakukan perundungan (Foto: IG Vincent)
A
A
A

JAKARTA - Vincent Rompies menjadi sorotan usai sang anak, diduga terlibat perundungan dan kekerasan pada siswa sekolahnya. Anak Vincent ini juga diduga termasuk dalam kelompok remaja, Geng Tai yang disebut melakukan tindak kekerasan tersebut.

Buntut dugaan kasus tersebut, nama sahabat Desta Mahendra ini pun tercoreng dan mengundang kecaman warganet. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (19/2/2024), akun Instagram Vincent mulai digeruduk warganet.

Netizen Ancam Boikot Acara Vincent Rompies, Buntut Dugaan Anak Terlibat Bullying

Banyak warganet murka dan menyalahkan Vincent perihal cara mendidik putranya hingga muncul dugaan terlibat kekerasan di sekolah. Tak hanya itu, netizen juga tak segan memberi sanksi sosial hingga mengancam boikot acara-acara Vincent.

“Kalau sampai benar anak lo, lost respect banget gue bang jujur. Gue boikot semua acara yang ada lo-nya. Gak mau gue tonton,” tulis salah satu akun Instagram, @el*******, Senin (19/2/2024).

Komentar warganet itu pun ditanggapi ratusan netizen. Banyak pula yang setuju dan ingin ikut memboikot acara Vincent Rompies buntut dugaan bullying yang dilakukan sang putra.

“Iya, biarin jadi sanksi sosial buat keluarganya pembully,” kata akun @si******.

“Nice,” sambung @uz******.

“Lost respect,” tambah @ga******.

Halaman:
1 2
