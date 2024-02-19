Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Vincent Rompies Diduga Lakukan Perundungan dan Kekerasan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |12:07 WIB
Anak Vincent Rompies Diduga Lakukan Perundungan dan Kekerasan
Anak Vincent Rompies diduga melakukan perundungan (Foto: Instagram/vincentrompies)
A
A
A

JAKARTA - Putra dari Vincent Rompies diduga melakukan perundungan dan kekerasan bersama teman-teman sekolahnya. Kabar tersebut pertama kali muncul lewat cuitan di X oleh sebuah akun bernama @ErikE***.

Dalam cuitannya, aku tersebut memberikan komentar terkait perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Tangerang. Nahasnya, perundungan tersebut terjadi hingga membuat korban masuk rumah sakit.

"Anak-anak itu salah satunya kalau nggak salah anaknya artis V****nt R***pies namanya L*****s R****** anak kelas 12 di Binus School Serpong," tulis akun @ErikE***.

Tidak hanya melakukan perundungan, anak Vincent yang bergabung dengan sebuah geng bernama Geng Tai (GT) juga melakukan tindak kekerasan. Termasuk menyundut kulit dengan rokok hingga terbakar, serta memukul menggunakan kayu.

Vincent Rompies

Anak Vincent Rompies diduga melakukan perundungan (Foto: X)


"Mereka menghabisi anak itu tanpa ampun sampai kulitnya terbakar disundut rokok. Dan tidak hanya itu, dipukul pakai kayu rame-rame divideoin," sambung akun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066728/vincent_rompies-dush_large.jpg
5 OOTD Ganteng ala Vincent Rompies, Bapak-Bapak Keren Approved!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011935/vincent-rompies-jatuh-saat-naik-di-atas-drum-gading-marten-tetep-keren-jtJKeBybn5.jpg
Vincent Rompies Jatuh saat Naik di Atas Drum, Gading Marten : Tetep Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2993946/vincent-rompies-kembali-kumpul-dengan-the-prediksi-desta-hilang-bukan-berarti-pergi-xr3c62Bf84.jpg
Vincent Rompies Kembali Kumpul dengan The Prediksi, Desta: Hilang Bukan Berarti Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993055/vincent-rompies-akui-tak-punya-duit-selama-2-bulan-rehat-dari-pekerjaan-DqmT1lUY6j.jpg
Vincent Rompies Akui Tak Punya Duit Selama 2 Bulan Rehat dari Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2992950/vincent-rompies-sampaikan-permintaan-maaf-atas-kasus-sang-anak-di-acara-sahur-HVJWuz7O09.jpg
Vincent Rompies Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Sang Anak di Acara Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977557/alumni-ikut-terlibat-kasus-perundungan-sma-binus-school-serpong-OIvR2erNsy.jpg
Alumni Ikut Terlibat Kasus Perundungan SMA Binus School Serpong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement