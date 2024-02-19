Anak Vincent Rompies Diduga Lakukan Perundungan dan Kekerasan

JAKARTA - Putra dari Vincent Rompies diduga melakukan perundungan dan kekerasan bersama teman-teman sekolahnya. Kabar tersebut pertama kali muncul lewat cuitan di X oleh sebuah akun bernama @ErikE***.

Dalam cuitannya, aku tersebut memberikan komentar terkait perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Tangerang. Nahasnya, perundungan tersebut terjadi hingga membuat korban masuk rumah sakit.

"Anak-anak itu salah satunya kalau nggak salah anaknya artis V****nt R***pies namanya L*****s R****** anak kelas 12 di Binus School Serpong," tulis akun @ErikE***.

Tidak hanya melakukan perundungan, anak Vincent yang bergabung dengan sebuah geng bernama Geng Tai (GT) juga melakukan tindak kekerasan. Termasuk menyundut kulit dengan rokok hingga terbakar, serta memukul menggunakan kayu.

Anak Vincent Rompies diduga melakukan perundungan (Foto: X)





"Mereka menghabisi anak itu tanpa ampun sampai kulitnya terbakar disundut rokok. Dan tidak hanya itu, dipukul pakai kayu rame-rame divideoin," sambung akun tersebut.