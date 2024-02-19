Biodata dan Agama Vincent Rompies yang Anaknya Diduga Ikut Terlibat Kasus Perundungan

JAKARTA - Profil dan biodata Vincent Rompies, yang kini tengah menjadi bahan perbincangan publik.

Pasalnya, putra sulung Vincent Rompies diduga ikut terlibat dalam kasus bullying antar senior dan junior di sekolahnya.

Korban pun mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Bahkan pihak korban juga sudah melaporkan kasus bullying tersebut ke Polres Tangerang Selatan.

Sosok Vincent Rompies di dunia hiburan Tanah Air sudah tak asing lagi. Berikut ini biodata Vincent Rompies yang juga jadi idola para kaum hawa.

Vincent Rompies lahir dengan nama Vincent Ryan Rompies di Jakarta, 29 Maret 1980. Pria 43 tahun itu berdarah Minahasa. Vincent yang beragama Islam berasal dari keluarga yang kental di dunia seni.

Tak heran jika sejak kecil Vincent kerap ikut ayahnya di produksi film. Vincent pun memutuskan untuk kuliah di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dengan jurusan desain grafis.

Di dunia entertainment, Vincent Rompies dikenal sebagai bassis, pembawa acara, penyiar radio, aktor dan komedian.

Namanya semakin besar ketika jadi pembawa acara program Tonight Show.