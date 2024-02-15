Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Angger Dimas saat Dituduh Tak Nafkahi Dante

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |20:05 WIB
Reaksi Angger Dimas saat Dituduh Tak Nafkahi Dante
Reaksi Angger Dimas saat dituduh tak nafkahi Dante (Foto: Instagram/anggerdimas)
A
A
A

JAKARTA - Tamara Tyasmara dan Angger Dimas diketahui telah resmi bercerai sejak 2021. Di tengah kasus kematian putra mereka, Raden Andante Khalif Pramudityo, muncul dugaan bahwa Angger Dimas selaku ayah, tidak pernah memberikan nafkah untuk Dante pascacerai dari Tamara Tyasmara.

Terkait hal tersebut, Angger Dimas pun baru-baru ini memberikan klarifikasinya melalui akun Instagram Story. Dalam unggahannya, DJ 35 tahun itu tampak memberikan jawaban tegas terkait pertanyaan soal nafkah untuk Dante.

”Apakah betul selama bercerai kakak tidak memberikan nafkah hak Dante?” seorang netizen.

“Untuk hal ini, data akan berbicara -saya tidak mau menekan pihak manapun, tetapi ada pepatah ‘The empty vessel makes the loudest sound’ Plato,” jawab Angger tegas.

Angger Dimas

Reaksi Angger Dimas saat dituduh tak nafkahi Dante (Foto: Instagram/anggerdimas)


Selain itu, Angger juga sempat membahas sedikit terkait perceraiannya dengan sang mantan. Bahkan ia menyebut jika Tamara lah yang melayangkan gugatan ke Pengadilan lantaran ia sedari awal sangat menentang perceraian.

”Oke - dalam sebuah peristiwa perceraian pasti ada sesuatu yang mengakibatkan dua pihak berpisah, bisa saya pastikan saya telah membahas tentang ini sebelum saya menjalani tahapan persidangan di PA, termasuk di tahapan mediasi,” papar Angger.

“Miris memang melihat banyaknya yang bercerai, saya selalu menentang perceraian di kasus saya - saya ingin menegaskan saya adalah pihak tergugat dulu dan saya pastikan perpisahan saya tidak ada unsur yang tidak normal di mata saya- at least I tried - semoga ini menjawab semua pertanyaan serupa," tegasnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
