HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Akui Hubungan Asmaranya dengan Tersangka YA di Depan Penyidik

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |12:15 WIB
Tamara Tyasmara Akui Hubungan Asmaranya dengan Tersangka YA di Depan Penyidik
Tamara Tyasmara akui hubungan asmaranya dengan Tersangka YA di depan penyidik (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTATamara Tyasmara membenarkan bahwa ia dan tersangka YA memiliki hubungan asmara. Hal ini diakui Tamara ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi beberapa waktu lalu.

Dalam konferensi pers, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra pun membenarkan hal itu.

"Hubungan tersangka dengan ibu korban berpacaran. Berdasarkan pemeriksaan mereka berpacaran," ucap Kombes Pol Wira Satya Triputra belum lama ini.

Di lain pihak, Kasubdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenu, mengonfirmasi kalau Tamara dan YA sempat melakukan survei di kolam renang Tirta Mas, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur sebelum almarhum Dante berenang di sana. Bahkan Rovan juga menegaskan kalau YA dan Tamara sudah merencanakan untuk membawa Dante berenang di lokasi tersebut.

Tamara Tyasmara (Selvianus)

Tamara Tyasmara akui hubungan asmaranya dengan Tersangka YA di depan penyidik (Foto: MPI)


"Berdasarkan jawaban ibu korban, mengecek kolam renang, air, dan seluruh fasilitas di sana baru diputuskan melakukan latihan renang di sana," ucapnya.

"Iya benar. Setelah mengecek diputuskan berlatih renang di sana," tutup Rovan.

(van)

