Dwinda Ratna Akui Ungkap Konflik dengan Furry Setya, Masalahnya Sudah Bertahun-tahun

JAKARTA - Dwinda Ratna buka suara soal alasan di balik keputusannya cerai dengan Furry Setya (Mas Pur) pada 5 Februari 2024. Mereka memutuskan berpisah usai membina bahtera rumah tangga selama lima tahun lamanya.

Dwinda Ratna mengaku bahwa muncul konflik di antara dirinya dan Furry. Namun, dia tak enggan menjelaskan lebih lanjut soal konflik yang dihadapi tersebut.

"Penyebab pisah dengan mas Pur itu kita memang ada konflik tapi kita sepakat menjadikan itu ranah pribadi berdua aja," ujar Dwinda Ratna saat dijumpai di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Pasalnya, dia merasa konflik rumah tangganya menjadi ranah pribadi. Sehingga, dia dan Furry sepakat agar tak menjadi konsumsi publik. Furry dan Dwinda juga sepakat berpisah secara baik-baik.

"Namanya masalah keluarga kita sepakat nggak diumbar kita pisah udah nggak ada kecocokan lah ya. Kita sudah sepakat pisah secara baik baik biar masalah kita menjadi urusan kita sendiri," sambungnya.

BACA JUGA: