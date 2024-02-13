Sinopsis Film Wind River, Kolaborasi Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen

JAKARTA - Sinopsis film Wind River akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wind River adalah film kejahatan neo-Western tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Taylor Sheridan.

Film ini dibintangi oleh Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen sebagai pelacak Layanan Perikanan dan Kehutanan AS serta seorang agen FBI, yang mencoba memecahkan pembunuhan di Reservasi Indian Wind River di Wyoming. Gil Birmingham, Jon Bernthal, dan Graham Greene juga tampil.

Sinopsis Film Wind River

Selama musim dingin di Reservasi Indian Wind River, Agen Layanan Perikanan dan Kehutanan AS Cory Lambert menemukan tubuh beku Natalie Hanson, seorang gadis suku Northern Arapaho berusia 18 tahun. Agen FBI Jane Banner tiba untuk menyelidiki kemungkinan pembunuhan. Banner belajar dari ayah Natalie, Martin, bahwa putrinya berkencan dengan pacar baru yang namanya tidak diketahui.

Otopsi Natalie menunjukkan tanda-tanda trauma tumpul dan pemerkosaan, dan mengkonfirmasi dugaan Lambert bahwa Natalie meninggal karena pendarahan paru-paru yang disebabkan oleh menghirup udara sub-nol. Pemeriksa medis menolak mengklasifikasikan kematian sebagai pembunuhan, sehingga Banner tidak dapat mendapatkan bantuan tambahan dari atasan bawahannya.

Lambert diberitahu oleh saudara Natalie, Chip, bahwa pacar Natalie adalah Matt Rayburn, seorang penjaga keamanan di lokasi pengeboran minyak terdekat. Lambert dan Banner segera menemukan tubuh telanjang dan mutilasi Matt di salju. Lambert mengungkapkan kepada Banner bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, Emily, meninggal dengan cara serupa dengan Natalie tiga tahun sebelumnya, dan kasus itu tetap tidak terpecahkan.

Banner, Kepala Polisi suku Ben Shoyo, dan petugas penegak hukum lainnya mengunjungi lokasi pengeboran, di mana Curtis, pengawas keamanan, dan beberapa penjaga keamanan bertemu dengan mereka. Mereka mengklaim bahwa Matt pergi beberapa hari sebelumnya setelah bertengkar dengan Natalie. Satu penjaga menyebutkan bahwa mereka mendengar tentang penemuan tubuh Natalie, dan Banner menyatakan bahwa nama Natalie belum dirilis ke publik. Penjaga mengklaim bahwa mereka mengetahuinya dengan memantau pemindai polisi. Salah satu tim Banner menyadari bahwa penjaga lambat-lambat mengelilingi mereka dan menarik senjatanya. Konfrontasi tersebut dengan cepat meningkat menjadi impasse bersenjata yang Banner dapat redakan.

