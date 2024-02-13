Sinopsis Film The Great Gatsby, Kisah Cinta Kaum Jutawan

JAKARTA - Sinopsis film The Great Gatsby akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Great Gatsby adalah film drama romantis sejarah Amerika Serikat tahun 2013 yang didasarkan pada novel tahun 1925 dengan judul yang sama karya F. Scott Fitzgerald.

Film ini disutradarai dan ditulis bersama oleh Baz Luhrmann dan dibintangi oleh sejumlah aktor terkenal, termasuk Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke, Amitabh Bachchan, dan Elizabeth Debicki.[4] Jay-Z menjabat sebagai produser eksekutif.

Sinopsis Film The Great Gatsby

Pada Desember 1929, veteran Perang Dunia I Nick Carraway, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, menceritakan kepada dokternya tentang Jay Gatsby, pria penuh harapan yang pernah ia temui. Dokter menyarankan Nick untuk mengekspresikan passion-nya dan menuliskan pikirannya, dan Nick mulai mencatat peristiwa-peristiwa tersebut untuk dokternya.

Tujuh tahun sebelumnya, pada musim panas tahun 1922, Nick pindah dari Midwest ke New York setelah meninggalkan dunia penulisan. Dia menyewa sebuah pondok penjaga kebun kecil di desa North Shore West Egg, di sebelah mansion Gatsby, seorang magnat bisnis misterius yang sering mengadakan pesta mewah.

Nick makan malam dengan sepupu cantiknya, Daisy Buchanan, dan suaminya yang dominan, Tom, di mansion mereka di East Egg. Daisy berperan sebagai pencatat keserasian antara Nick dan tamu lainnya, Jordan Baker, seorang pemain golf terkenal. Ketika Nick pulang, ia melihat Gatsby berdiri di pelabuhan, mengarahkan pandangannya ke arah lampu hijau dari dermaga keluarga Buchanan.

Tom membawa Nick ke Valley of Ashes, situs pembuangan industri antara West Egg dan kota, dan menjemput selingkuhannya, Myrtle Wilson, di bengkel milik suaminya, George. Suatu hari, Nick mendapat undangan ke salah satu pesta Gatsby. Di sana, Nick bertemu dengan Jordan dan keduanya bertemu dengan Gatsby. Gatsby membawa Nick ke Manhattan untuk makan siang, menceritakan bahwa dia lulus dari Oxford dan pahlawan perang dari keluarga kaya Midwest. Mereka pergi ke speakeasy, di mana Gatsby memperkenalkan Nick kepada mitra bisnisnya, Meyer Wolfsheim.

Jordan menceritakan kepada Nick bagaimana Gatsby, seorang Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat, menjalin hubungan dengan Daisy pada tahun 1917 sebelum Amerika Serikat ikut berperang dalam Perang Dunia I, dan masih mencintainya; ia mengadakan pesta berharap Daisy akan datang. Gatsby meminta Nick untuk mengundang Daisy minum teh.

Setelah pertemuan yang canggung, Gatsby dan Daisy mulai berselingkuh. Gatsby kecewa ketika Daisy ingin lari dengannya, lebih memilih agar dia mendapatkan perceraian yang layak. Dia meminta Nick dan Jordan menemaninya ke rumah Buchanan, di mana ia dan Daisy berencana memberitahu Tom bahwa Daisy akan meninggalkannya.

Selama makan siang, Tom curiga terhadap Gatsby dan Daisy, tetapi Daisy menghentikan Gatsby untuk tidak mengungkapkan apapun kepada Tom dan menyarankan mereka semua pergi ke Plaza Hotel. Tom mengemudikan mobil Gatsby dengan Nick dan Jordan, sementara Gatsby mengemudikan mobil Tom dengan Daisy. Tom berhenti untuk mengisi bensin di garasi George, di mana George memberitahunya bahwa ia dan Myrtle pindah dan ia curiga bahwa Myrtle tidak setia.