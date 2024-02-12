Sinopsis Film Spooks: The Greater Good

JAKARTA - Sinopsis film Spooks: The Greater Good akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Spooks: The Greater Good adalah film mata-mata Britania Raya tahun 2015, yang merupakan kelanjutan dari seri televisi mata-mata Britania Raya 2002–2011 berjudul Spooks. Naskah film ditulis oleh Jonathan Brackley dan Sam Vincent, dengan Bharat Nalluri sebagai sutradara.

Peter Firth mengulangi perannya sebagai Harry Pearce, yang muncul dalam sepuluh seri program tersebut. Juga kembali dari seri TV adalah Tim McInnerny sebagai Oliver Mace, Lara Pulver sebagai Erin Watts, Hugh Simon sebagai Malcolm Wynn-Jones, dan Geoffrey Streatfeild sebagai Calum Reed. Kit Harington dan Jennifer Ehle membintangi sebagai karakter baru dalam peran utama.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, ia memiliki tingkat persetujuan sebesar 63% berdasarkan 41 ulasan, dengan rata-rata rating 5.5/10.

Plot Harry Pearce adalah kepala departemen kontra-terorisme (Bagian D) di MI5. Tim Harry sedang mengangkut teroris Adem Qasim melalui London ketika konvoi diserang, memungkinkan Qasim melarikan diri dan seorang agen CIA tewas.

Menyadari bahwa CIA akan menuntut kambing hitam dan bahwa ia akan segera dipecat, Harry memalsukan bunuh diri dengan melompat dari Jembatan Lambeth ke Sungai Thames. Kemudian, ia melacak Qasim dan menawarkan kesepakatan padanya: ia akan memberikan Qasim "apa yang dia inginkan" jika Qasim memberikan kepadanya kontak MI5 yang membantunya melarikan diri.

Will Holloway dijemput di Moskow oleh agen MI5 Hannah Santo dan dibawa ke London untuk bertemu dengan Direktur Jenderal MI5 Oliver Mace, Ketua JIC Francis Warrender, Kepala Kontra-Intelijen MI5 Emerson, dan Wakil Direktur Jenderal MI5 Geraldine Maltby. Ayah Will telah bekerja sama dengan Harry sampai tewas dalam tugas.

Will bekerja dengan Harry selama beberapa tahun, sampai Harry memberhentikannya dengan alasan kinerja buruk. Para pejabat intelijen tidak tertipu oleh bunuh diri Harry dan ingin Will membawanya masuk.

Harry menghubungi Will dan mengatur pertemuan. Harry mengungkapkan kecurigaannya tentang pengkhianat MI5, meminta bantuan Will. Will menolak untuk percaya pada Harry, tetapi mulai menyelidiki teori tersebut tanpa memberitahu MI5.

Ia bertemu dengan June, seorang petugas Bagian D yang terlibat dalam transportasi tahanan yang gagal, dan mereka menyelidiki flat dari kepala operasi Robert Vass. Mereka menemukan bukti yang mengkriminalkan, tetapi Vass tiba di rumah, dan June membunuhnya dalam sebuah perkelahian.

Pemimpin intelijen Inggris menghadiri opera dengan pejabat NATO di mana seorang pengebom bunuh diri membunuh Warrender dan lima pejabat lainnya. Qasim mengakuinya, menyebutnya sebagai serangan terarah pada elit daripada publik, tetapi ia tidak puas dengan respons pemerintah, sehingga ia mulai merencanakan serangan terhadap Oxford Circus yang akan menewaskan ratusan warga sipil.

Qasim menginginkan, sebagai gantinya untuk pengkhianat, istrinya, yang diperdagangkan oleh MI5 kepada FSB Rusia. Harry bertemu dengan FSB di Berlin, tetapi Will dan June ikut campur dan mencoba menangkap Harry. Harry menyadari bahwa June bekerja melawannya dan meyakinkan Will bahwa ia bermaksud membunuh mereka.

Mereka menangkap June, yang tanpa sadar mengikuti perintah pengkhianat. Mereka meninggalkannya di Berlin dan bertemu dengan tim FSB. Mereka mengetahui bahwa istri Qasim telah meninggal, jadi mereka mengatur pertemuan dengan Qasim di London, mengklaim bahwa ia masih hidup.