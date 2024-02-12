Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Pengalaman Horor Pemain Film Pasar Setan di Lokasi Syuting

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |01:01 WIB
Pengalaman Horor Pemain Film Pasar Setan di Lokasi Syuting
Pemain Film Pasar Setan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Film Pasar Setan siap tayang serentak 29 Februari di seluruh bioskop Indonesia. Menyajikan kisah horor yang fresh, namun tetap dikemas dengan menonjolkan sisi mitosnya membuat para cast tidak sedikit juga merasakan hal-hal mistis ketika menjalani proses syuting, seperti yang dirasakan Roy Sungkono misalnya.

Berperan sebagai Kevin membuat Roy merasakan hal tidak biasa. Mengapa tidak? Disaat sela-sela syuting ia mendengar adanya suara-suara aneh yang tentu mengganggu pikirannya. Diceritakan oleh Audi Marissa, kejadian itu tidak hanya dirasakan Roy tetapi beberapa kru lainnya.

Pengalaman Horor Pemain Film Pasar Setan di Lokasi Syuting

“Iya jadi terus dia kayak denger suara cewek ketawa, awalnya cuma sekali terus kayak muncul lagi terus aku sama Shindy kayak saling nanya di dalem tenda tuh, tapi sambil ngejaga omongan juga, karna lagi di gunung kan,” kata Audi di Studio 7 iNews Tower, Jakarta.

“Tapi gak lama terus ada salah satu kru yang masuk dan bulan ‘eh lo denger juga ya’,” tambah Audi.

Lebih lanjut, Pangeran Lantang menambahkan meskipun dirinya tidak melihat sesuatu, tetapi ia juga sempat mendengar suara aneh. Suara yang dimaksudkan yaitu suara-suara hewan babi hutan yang diduga sering didengar juga oleh masyarakat.

“Gak liat sih cuma denger suaranya doang, pas lagi syuting denger suaranya,” kata Pangeran.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
