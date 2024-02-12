Cerita Keseruan Pemain Film Pasar Setan saat Syuting

JAKARTA - Film Pasar Setan yang dibintangi oleh Audi Marissa, Shindy Huang, Pangeran Lantang, dan Roy Sungkono siap membuat netizen dibuat penasaran.

Pasalnya, film yang menceritakan tentang terjebaknya seorang vlogger di tengah hutan itu bermula dari rasa penasaran Tamara yang diperankan Audi Marissa, terjebak di tengah-tengah misterius. Sehingga ia ditahan oleh beberapa penduduk karena dipercaya sebagai jelmaan dari penguasa Pasar Setan.

Berangkat dari sebuah mitos, film Pasar Setan kemudian diangkat menjadi film yang mana sangat relate dengan masyarakat yang sedang mendaki gunung, hal itu dibeberkan oleh Pangeran Lantang yang berperan sebagai Yunus.

“Buat aku beda daripada horor yang lain, karena ini fresh banget dan relate sama orang-orang yang naik gunung, maksudnya suka gitu didengar banyak orang,” kata Pangeran, di Studio 7 iNews Tower, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut Shindy Huang yang berperan sebagai Caca juga menambahkan bahwa yang menarik dari film Pasar Setan yaitu ditayangkan pada tanggal 29 Februari, dimana hari itu ditetapkan sebagai tahun kabisat.

“Menarik karena ditayangin di 29 Februari di mana itu ditetapkan sebagai hari kabisat,” ucap Shindy.