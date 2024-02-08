Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Enter the Fat Dragon

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |23:01 WIB
Sinopsis Film Enter the Fat Dragon
Sinopsis Film Enter The Fat Dragon (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Enter the Fat Dragon akan dibahas dalam artikel Okezone. Enter the Fat Dragon adalah film komedi seni bela diri Hong Kong tahun 2020 yang disutradarai oleh Kenji Tanigaki dan Aman Chang, dengan naskah tulisan dan dibintangi oleh Wong Jing, yang juga berperan sebagai produser bersama Connie Wong.

Film ini dibintangi oleh Donnie Yen, Teresa Mo dan Niki Chow. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 64% dari 14 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 6/10.

Sinopsis Film Enter the Fat Dragon

Seorang perwira polisi yang awalnya berpostur tubuh fit menjadi gemuk setelah dipindahkan ke ruang bukti dan juga sebagai konsekuensi dari masalah emosional.

Sinopsis Film Enter the Fat Dragon

