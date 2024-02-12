Sinopsis Film Baby Driver

JAKARTA - Sinopsis film Baby Driver akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Baby Driver adalah film aksi tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Edgar Wright.

Film ini dibintangi oleh Ansel Elgort sebagai pengemudi pelarian yang mencari kebebasan dari kehidupan kejahatan bersama pacarnya, Debora (Lily James). Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx, Jon Bernthal, dan Kevin Spacey muncul dalam peran pendukung.

Baby Driver memiliki tingkat persetujuan sebesar 92% berdasarkan 395 ulasan profesional di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes, dengan rata-rata rating 8.1/10.

Sinopsis Film Baby Driver

Baby adalah seorang pengemudi pelarian di Atlanta, mengangkut kru perampok yang dirakit oleh otak kejahatan bernama Doc sebagai pembayaran atas pencurian mobil yang berisi barang-barang terlarang milik Doc.

BACA JUGA: Sinopsis Film Enter the Fat Dragon

Sebagai seorang anak, Baby selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan orangtuanya dan meninggalkannya dengan tinitus; ia menemukan katarsis dalam musik—biasanya menggunakan iPod untuk meredakan tinitusnya, meskipun ini membuat beberapa perampok tidak menyukainya—dan dalam remix santai potongan percakapan yang direkam saat dia merawat ayah angkatnya yang tuli, Joseph. Setelah memberikan layanannya kepada pasangan suami istri Buddy dan Darling, ia bertemu dan mulai berkencan dengan seorang pelayan bernama Debora.

Pencurian terakhir Baby untuk membayar hutangnya adalah untuk individu pemakan senang bernama Bats, yang akhirnya tidak suka pada Baby. Pencurian berjalan serba salah setelah seorang penonton bersenjata militer mengejar mereka, tetapi Baby berhasil menghindarinya dan polisi. Setelah membayar hutangnya, Baby meninggalkan kehidupan kejahatannya dan mulai mengantar pizza. Doc menginterupsi kencan Baby dengan Debora dan bersikeras agar dia bergabung dengan perampokan kantor pos bersama Buddy, Darling, dan Bats, mengancam akan menyakiti Debora dan Joseph jika dia menolak.

Ketika tim mencoba membeli senjata api ilegal, Bats mengenali salah satu pedagang sebagai agen rahasia dan memulai baku tembak yang dimenangkan oleh tim. Setelah itu, Bats memaksa Baby mampir ke diner Debora, tanpa menyadari hubungan romantis mereka. Baby, menyadari bahwa Bats lebih suka membunuh daripada membayar, mencegahnya membunuh Debora.

Doc yang marah mengungkapkan bahwa para pedagang sebenarnya berada di bayarannya sebelum memutuskan untuk membatalkan perampokan, tetapi kru menentangnya. Baby mencoba menyelinap pergi larut malam itu, berharap bisa membawa Debora dan meninggalkan Atlanta, tetapi dihentikan oleh Buddy dan Bats, yang telah menemukan rekaman-rekamannya dan meyakini bahwa dia adalah informan. Baby meyakinkan mereka dan Doc atas ketulusannya dengan memainkan pita rekaman salah satu remixnya, meskipun pita kedua mengungkapkan percakapan sebelumnya dengan Debora.

Selama perampokan, Bats membunuh penjaga keamanan. Jijik, Baby menolak untuk pergi, menyebabkan Bats memukulnya. Baby menabrak mobil ke besi tulangan yang menusuk Bats, membunuhnya; Baby, Buddy, dan Darling melarikan diri ke kaki. Ketika Darling terbunuh dalam baku tembak dengan polisi, Buddy menyalahkan Baby atas kematiannya dan bersumpah untuk membunuhnya.

Baby mencuri mobil dan melarikan diri ke apartemennya. Setelah meninggalkan Joseph di rumah perawatan dengan hasil rampokannya, ia bergegas untuk menjemput Debora di diner, di mana ia menemukan Buddy menunggunya. Baby menembaknya dan melarikan diri dengan Debora saat polisi mengepung restoran.