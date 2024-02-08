Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rony Parulian dan Nabila Taqiyah Tampil Mesra di Hajatan Rakyat Banyuwangi

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:30 WIB
Rony Parulian dan Nabila Taqiyah Tampil Mesra di Hajatan Rakyat Banyuwangi
Rony Parulian dan Nabila Taqiyah di Hajatan Rakyat (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rony Parulian dan Nabila Taqiyah turut serta memeriahkan Hajatan Rakyat pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Lapangan RTH Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Penampilan Rony Parulian dan Nabila Taqiyah berhasil membuat seluruh pendukung Ganjar-Mahfud bernyanyi bersama meski diguyur gerimis hujan. Rony dan Nabila membawakan salah satu lagu dari band Kotak yang bertajuk Tendangan Dari Langit.

Rony Parulian dan Nabila Taqiyah Tampil Mesra Hajatan Rakyat Banyuwangi

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu tampil kompak dalam balutan tenun batik khas Indonesia. Nabila tampil begitu anggun mengenakan gaun batik bernuansa hitam dengan ukiran batik.

“Ayo Banyuwangi nyanyi bareng!” seru Rony kepada para penonton.

Sementara Rony menggunakan kaos putih yang dilapisi dengan blazer dari tenun tradisional Indonesia. Suara emas milik Rony dan Nabila sukses menggemparkan seluruh penonton yang hadir di Lapangan RTH Maron.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement