Rony Parulian dan Nabila Taqiyah Tampil Mesra di Hajatan Rakyat Banyuwangi

JAKARTA - Rony Parulian dan Nabila Taqiyah turut serta memeriahkan Hajatan Rakyat pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Lapangan RTH Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Penampilan Rony Parulian dan Nabila Taqiyah berhasil membuat seluruh pendukung Ganjar-Mahfud bernyanyi bersama meski diguyur gerimis hujan. Rony dan Nabila membawakan salah satu lagu dari band Kotak yang bertajuk Tendangan Dari Langit.

BACA JUGA: Totalitas Pendukung Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Banyuwangi

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu tampil kompak dalam balutan tenun batik khas Indonesia. Nabila tampil begitu anggun mengenakan gaun batik bernuansa hitam dengan ukiran batik.

“Ayo Banyuwangi nyanyi bareng!” seru Rony kepada para penonton.

Sementara Rony menggunakan kaos putih yang dilapisi dengan blazer dari tenun tradisional Indonesia. Suara emas milik Rony dan Nabila sukses menggemparkan seluruh penonton yang hadir di Lapangan RTH Maron.