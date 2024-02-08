Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |21:43 WIB
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Alam Ganjar nongkrong dengan Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Sumba (Foto: ist)
A
A
A

KUPANG - Seusai kunjungannya di Sumba, Alam Ganjar bergegas menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menemui sejumlah komunitas.

Dalam kunjungan pertamanya, dia bertandang ke Kopi SA, LLBK, kawasan Kota Lama, Rabu 7 Februari 2024.

Alam tiba dan disambut oleh sejumlah komunitas tuli, dirinya lantas diajak berdiskusi berbagai hal, terutama soal kondisi dan perkembangan dari tempat tersebut.

"Apresiasi sebesar-besarnya kepada teman inklusi karena saya baru tau ada tempat cafe yang sifatnya inklusif di Jakarta dan Surabaya, tapi ini ada lagi di Kupang, luar biasa karena bisa jadi jembatan berbagai kalangan. Ini sebagai satu sarana di mana anak muda bisa berkarya menjadi suatu hal luar biasa," jelas Alam.

Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang

Tempat tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2019, mereka memiliki nama komunitas yakni CAFEin, yang berarti cafe inklusi. Sebab, cafe tersebut sejak pertama beroperasi telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman tuli.

Tidak hanya bekerja, mereka dididik agar mampu berdaulat dan mandiri secara finansial. Oleh karena itu, CAFEin memberikan peluang kesempatan setiap masyarakat inklusi untuk berkembang dan menciptakan wirausahanya sendiri

Mencermati hal tersebut, putra Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo itu pun menilai bahwa kawan tuli bukan sesuatu kekurangan, sebab, banyak kawan tuli yang bisa mandiri bahkan hingga sukses. Sehingga dirinya menyebut bahwa kawan tuli sebagai komunitas dan gaya hidup dalam berinteraksi.

"Kawan tuli bukan lah satu kekurangan, itu yang saya terima saat saya berdiskusi bersama kawan tuli di Jakarta, dimana mereka berbicara kenapa kawan tuli memiliki suatu komunitas sendiri dan itu jadi gaya hidup dalam segi gaya komunikasi mereka yang berbeda dan ini bukan sebagai suatu masalah melainkan gaya hidup," jawab Alam.

Dengan adanya tempat yang menaungi komunitas tersebut, Alam berharap ke depan akan lebih banyak lagi wirausaha yang muncul dengan berkolaborasi bersama kawan inklusi dalam rangka mendorong pemerataan kualitas SDM di Indonesia.

"Harapannya bisa menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bergerak bersama dan juga kita saling kolaborasi untuk ciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita semua," pungkas Alam.

