Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI

CIBINONG - Hajatan Rakyat Cibinong yang berlangsung di Stadion Pakansari, Jumat (9/2/2024), dimeriahkan oleh sejumlah musisi papan atas. Lima diantaranya ialah para pedangdut jebolan Kontes Dangdut Indonesia (KDI).

Kelima pedangdut tersebut, yaitu Dina, Kania, Shela, Yayu dan Agis. Mereka sukses menggoyang Stadion Pakansari dengan membawakan sejumlah lagu hits.

BACA JUGA: Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat

Lagu yang mereka bawakan antara lain, Meriang, Ikan Dalam Kolam, No Comment, Ninggal Tatu, Goyang Dumang. Para pedangdut ini tampil mencolok memakai busana berwarna merah.

Penampilan ditutup dengan lagu Rungkad. Para pedangdut ini terlihat berjoget yang bikin penonton heboh. Sesekali mereka juga mendekati penonton dan mengajak berjoget dan bernyanyi bersama.

Hajatan Rakyat Cibinong turut dimeriahkan 5 penyanyi KDI (Foto: Syifa Fauziah/MPI)





Yang menarik, Yayu KDI nampak berjoget sambil mengibarkan bendera PDI. Penampilannya juga terlihat stylish memakai mini dress hitam dipadukan dengan blazer merah dan kacamata.