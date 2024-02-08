Totalitas Pendukung Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Banyuwangi

BANYUWANGI - Ada saja hal menarik di setiap Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di Hanatan Rakyat Banyuwangi, salah satu pendukung paslon nomor 3 ini terlihat tampil dengan maksimal.

Lelaki bernama Hudi ini tampil serba hitam. Dirinya mengecat seluruh badannya menggunakan cat warna hitam. Kemudian mengenakan celana warna hitam, serta wig rambut sepundak berwarna hitam. Di bagian dada dan punggungnya terlihat angka 3 yang ditulis menggunakan spidol. Tidak hanya itu saja, dirinya juga terlihat menggunakan topi bertanduk banteng.

Penampilannya kali ini menggambarkan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana yang kita ketahui, Ganjar Pranowo berasal dari PDI Perjuangan yang memiliki logo gambar banteng. Hudi berpenampilan serba hitam dan bertanduk benar-benar seperti banteng.

Sementara angka tiga yang ada di tubuhnya merupakan lambang nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dengan penampilan yang nyentrik dan menarik, Hudi berhasil memikat mata Ganjar Pranowo. Dirinya terpilih naik ke atas panggung untuk menyampaikan harapan secara langsung pada Ganjar dan Mahfud yang turut hadir langsung di panggung Hajatan Rakyat Banyuwangi.

“Jadi setiap Ganjar Mahfud keliling Indonesia, selalu saja ada yang menuliskan harapan di punggungnya Ganjar Mahfud,” kata Ganjar Pranowo, Kamis (8/2/2024).

Bergegas Ganjar Pranowo membuka jaketnya. Terlihat kemeja putih bersih dengan tulisan Sat Set siap menampung harapan rakyat Indonesia. Ganjar terlihat menghadap ke belakang panggung dan membiarkan Hudi menulis harapan untuknya.

“Semoga Bapak Ganjar Pranowo jadi Presiden,” tulis Hudi di punggung Ganjar Pranowo.