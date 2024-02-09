Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:16 WIB
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu <i>Untuk Indonesia</i>
Yenny Wahid sumbang suara di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: Devi Pattricia/MPI)
A
A
A

CIBINONGYenny Wahid ikut menyumbangkan suara emasnya saat tampil di Hajatan Rakyat Cibinong, yang diusung oleh Capres Cawepres nomor urut 03, Ganjar-Mahfud. Dalam acara tersebut, Yenny Wahid tampak mempersembahkan penampilan spesialnya dalam orasi kebangsaan di konser Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/2/2024).

Anak dari Presiden Ke-4 Indonesia itu tampil membawakan lagu yang bertajuk ‘Untuk Indonesia’. Jika biasanya lagu tersebut biasanya dibawakan berduet dengan Once Mekel, kali ini Yenny Wahid terdengar membawakan sendiri lagu tersebut di hadapan ribuan penonton.

“Lagu ini judulnya ‘Untuk Indonesia’ ya” jelas Yenny Wahid kepada seluruh penonton.

Yenny pun sempat mengajak Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsyad Rasyid untuk ikut naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu tersebut bersama-sama.

Yenny Wahid (Devi Pattricia)

Yenny Wahid sumbang suara di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: Devi Pattricia/MPI)

“Pak Arsyad ,ayo ke sini Pak Arsyad, kita nyanyi bareng-bareng,” ajak Yenny Wahid kepada Arsyad Rasyid.

Keduanya mengajak seluruh penonton yang hadir untuk bernyanyi bersama dan menghayati lagu tersebut demi masa depan bangsa Indonesia. Tak ketinggalan Yenny Wahid dan juga Arsyad Rasyid ikut melambaikan salam tiga jari seraya menyanyikan lagu tersebut.

Lirik lagu ‘Untuk Indonesia’:

Untuk Indonesia

Kami sematkan

Sebuah harapan

Untuk keadilan

 

Demi demokrasi

Rakyat Negeri

Untuk Indonesia

Kami sembahkan

