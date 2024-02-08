Hajatan Rakyat, Alam Ganjar Tampil Ambyar Bareng NDX AKA

Alam Ganjar dan NDX AKA di Hajatan Rakyat (Foto: ist)

BANYUWANGI - Putra tunggal Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Alam Ganjar turut tampil di konser Hajatan Rakyat yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Rupanya, kehadiran Alam Ganjar kali ini ternyata untuk turut menghibur lautan manusia pendukung Ganjar-Mahfud, dengan bernyanyi di hadapan mereka.

Tak sendirian, Alam Ganjar yang tampak gagah dengan outfit kemeja putih panjang bertuliskan ‘Sat Set’ itu turut berduet dengan grup musik NDX AKA.

Mereka terlihat kompak menyanyikan lagu berjudul ‘Nemen’ yang memiliki lirik khas menggunakan bahasa Jawa itu.

Meski begitu, Alam Ganjar tampak begitu fasih dan lihai dalam menyanyikan lagu nan galau tersebut.

Ia sesekali berjoget mengikuti irama musik dan alunan lagu, sambil menyapa para penonton yang juga tampak antusias ikut bernyanyi dan berjoget.

Chemistry antara para personel NDX AKA dengan Alam Ganjar itu juga tampak begitu kompak.

Grup musik yang berasal dari Yogyakarta itu bak memiliki personel baru dengan kehadiran putra Siti Atikoh itu.

Meski hujan terus mengguyur wilayah Banyuwangi, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk bernyanyi dan berjoget ‘ambyar’ bersama-sama.

Di momen tersebut, para personel NDX AKA juga kembali menghibur penonton dengan lagu ‘Rambut Putih’.

Lagu tersebut merupakan lagu yang mereka ciptakan karena terinspirasi dari sosok Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang identik dengan rambut putihnya.

Bahkan, untuk mendukung penampilan mereka dalam menyanyikan lagu tersebut, NDX AKA juga turut berduet mengajak puluhan pria berambut putih yang tampak kompak mengenakan kemeja putih.

Puluhan pria berambut putih itu tampak kompak ketika menjadi penari latar NDX AKA saat menyanyikan lagu fenomenal tersebut.

BACA JUGA: