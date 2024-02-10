Advertisement
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |22:05 WIB
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berduka, seniman wayang asal Solo meninggal dunia. (Foto: MNC Portal Indonesia)
SEMARANG - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berduka. Seorang seniman asal Solo bernama Blacius Subono meninggal dunia saat pentas di acara kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (10/2/2024).

Subono meninggal dunia saat pentas Wayang Orang di depan Balai Kota Surakarta. Saat itu, Subono tampil memerankan karakter Semar dan tampil keren di hadapan Ganjar-Mahfud.

Namun di akhir acara, Subono yang berdiri tepat di belakang Ganjar Pranowo rubuh. Mendiang sempat bersandar pada lelaki berambut putih yang ada di hadapannya, hingga petugas membopongnya masuk ambulans dan dibawa ke rumah sakit.

Kejadian tersebut tentu menyisakan duka untuk Ganjar dan Mahfud. "Saya terpukul karena salah satu aktor pemeran Semar dipanggil Yang Maha Kuasa. Innalillahiwainnailaihirojiun, kita semua berduka atas kepergian beliau," kata Ganjar.

