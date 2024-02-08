Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nella Kharisma Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Joget Bareng di Hajatan Rakyat Banyuwangi

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:01 WIB
Nella Kharisma hadir di Hajatan Rakyat (Foto: ist)
BANYUWANGI - Nella Kharisma menghibur pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir dalam Hajatan Rakyat Banyuwangi yang diselenggarakan di Lapangan RTH Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Nella Kharisma sukses bikin para penonton joget bareng saat dirinya membawakan salah satu lagu hitsnya yang bertajuk Alolo. Suasana mendungnya sore hari di Banyuwangi tak melunturkan semangat para penonton untuk ikut bernyanyi bersama.

Penyanyi asal Kediri itu tampil begitu memukau dengan menggunakan blouse berwarna putih yang dibalut dengan korset batik bernuansa hitam dan silver dengan ukiran batik yang mengkilap.

“Tepuk tangan buat kita semua dulu mana? Banyuwangi luar biasa!” teriak Nella Kharisma kepada para penonton.

Penampilan Nella Kharisma semakin menggelegar usai dirinya membawakan lagu Pamer Bojo karya Didi Kempot sebagai lagu penutup. Saat membawakan lagu ini, Nella mengajak salah seorang penyanyi dangdut asal Banyuwangi yaitu Vita Alvia untuk duet bareng.

“Tangannya mana Banyuwangi? Jangan lupa coblos nomor 3 ya!” seru Nella Kharisma.

Bahkan keduanya sempat pargoy bersama di tengah panggung untuk menghibur para penonton yang hadir.

