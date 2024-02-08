Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tipe X Tampil Energik Tutup Hajatan Rakyat Banyuwangi

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:01 WIB
Tipe X Tampil Energik Tutup Hajatan Rakyat Banyuwangi
Tipe X tutup Hajatan Rakyat Banyuwangi (Foto: ist)
BANYUWANGI - Grup band Tipe X tak ketinggalan untuk hadir memeriahkan konser Hajatan Rakyat Banyuwangi yang digelar di RTH Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Tresno Riadi dan kawan-kawan tampil begitu energik membawakan lagu ‘Salam Rindu’. Meski tampil di penghujung acara, tapi penampilan mereka tetap berhasil bikin para penonton yang hadir ikut kompak bernyanyi.

“Masih tetap kuat semua? Wah luar biasa!” kata Tresno Riadi, vokalis dari Tipe X kepada para penonton.



Rasanya tak lengkap bila salah satu lagu hitsnya yang bertajuk Kamu ‘Ngga Sendirian’ tak ikut dibawakan di depan seluruh penonton yang hadir.

“Kami mau bikin sesuatu yang bisa diinget kalau hari ini kita semua ada di sini berbahagia semua,” ujar Tresno Riadi

Sebagai lagu penutup konser Hajatan Rakyat Banyuwangi ini, Tipe X mengajak Rony Parulian untuk berduet bersama menyanyikan lagu tersebut. Bahkan Tresno Riadi dan juga Rony Parulian tampak asik berjoget bersama di tengah-tengah panggung.

Para penonton pun sontak ikut joget sekaligus melompat bersama sambil menikmati iringan lagu tersebut. Konser Hajatan Rakyat Banyuwangi berhasil ditutup dengan begitu meriah dan ramai dengan penampilan keduanya.

Tak cuma itu, melalui siaran kanal Youtube Ganjar Pranowo juga tertangkap sebuah sebuah tulisan dari ponsel salah seorang penonton yang memberikan dukungannya untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

“Banteng Milenial Lumajang untuk Ganjar Mahfud,” tulis penonton tersebut.

Halaman:
1 2
1 2
