Dewi Perssik Diminta Tanggapi Somasi Indah Sari sebelum Lanjut ke Laporan Polisi

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik tak menggubris somasi yang dilayangkan Indah Sari. Hal itu membuat sang pedangdut melayangkan somasi kedua untuk ibu satu anak tersebut.

Bersamaan dengan somasi kedua tersebut, Ricky Herbert sebagai kuasa hukum Indah Sari meminta Dewi untuk membuka komunikasi dengan kliennya. Hal itu bertujuan agar pertikaian kedua belah pihak tak melebar.

"Saya berharap, sebelum masuk laporan polisi ada itikad baik untuk berkomunikasi dengan klien kami. Pada dasarnya, saya selaku kuasa hukum ingin mendinginkan kedua belah pihak," kata Ricky dikutip dari channel YouTube KH Infotainment, pada Rabu (7/2/2024).

Ricky meminta, Indah Sari dan Dewi Perssik berpikir jernih untuk bisa duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan mereka. Jika mediasi tak bisa berjalan baik, maka mereka siap mempolisikan si pelantun Hikayat Cinta itu.

"Saya berani mengambil langkah ini karena yakin dengan fakta dan data yang kami miliki. Saya tidak akan mungkin membela seseorang yang tak punya data valid. Yang benar saja. Jadi tidak usahlah saling ego," tuturnya menambahkan.

Ricky Herbert mengaku, dari awal kliennya tak ingin masalah ini masuk ke jalur hukum. Apalagi Indah Sari dan Dewi Perssik pernah punya hubungan pertemanan yang cukup baik di masa lalu.

"Saya hanya ingin kedua belah pihak mediasi agar kembali bersatu karena mereka sahabat dan satu profesi. Saya menyesalkan kedua belah pihak masih mempertahankan egonya masing-masing," ungkap sang kuasa hukum.