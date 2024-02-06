Tak Digubris Dewi Perssik, Indah Sari Kembali Layangkan Somasi

JAKARTA - Indah Sari kembali melayangkan somasi terhadap Dewi Perssik. Hal ini dilakukan buntut unggahannya memperlihatkan Rully, kekasih Dewi Perssik.

Somasi ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, pihak Indah Sari telah melayangkan somasi pertama pada 29 Januari 2024 lalu tak kunjung direspon oleh Dewi Perssik. Jika tak somasi ini tak direspons, maka pihak Indah Sari bakal membawa perkara itu kejalur hukum.

"Sudah saya layangkan somasi kemarin yang kedua dengan bentuk posisi yang sama kalau dalam posisi yang sama tidak membuahkan hasil yang baik, maka saya terpaksa melakukan laporan polisi pengaduan," ujar Ricky Herbert Ricky Herbert selaku kuasa hukum Indah Sari.

Ia juga membocorkan jika perkara itu benar-benar dibawa kejalur hukum, maka pihaknya berniat membuat pengaduan polisi di Bareskrim Polri.

"Dalam laporan polisi pengaduan ini substansinya dipersoalkan mereka berdua, tentunya saya laporkan di Bareskrim karena locus delicti (tempat kejadian perkara) ada di Bali," jelas Ricky Herbert.

"Kira-kira yang saya sampaikan apabila pertama, kedua tidak diselesaikan secara hukum maka hal-hal ketiga yaitu melalui jalur hukum," ucapnya menambahkan.

Ricky mengatakan pihaknya memberikan waktu selama tiga hari kepada Dewi Perssik untuk merespon. Jika tidak maka pihaknya pun langsung membawa perkara itu ke jalur hukum.

"3X24 jam juga sambil ambil langkah-langkah hukum tersebut jadi somasi kedua langsung ke somasi ketiga untuk mengambil langkah hukum. Tentunya mau dilaporkan soal pencemaran nama baik, ITE tetapi penerapannya di penyidik," tutur Ricky Herbert.

Diberitakan sebelumnya, kronologi masalah Indah Sari dan Dewi Perssik bermula ketika sebuah unggahan Indah Sari memergoki pacar Depe, Rully berada di sebuah diskotik di Bali.

Rupanya unggahan itu menuai polemik, Dewi Perssik sebagai kekasih tak terima hingga saling membongkar aib masing-masing di media sosial.

Bahkan Dewi Perssik berkali-kali mengaku bahwa Indah Sari sengaja menyebarkan fitnah soal sang kekasih karena memiliki tujuan tertentu, yaitu ingin mendulang suara dari publik.

"Dia mau nyaleg, sudah. Kalian jangan mau dimanfaatkan, sudah," ujar Dewi Perssik saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

