HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umay Shahab Dihujat Imbas Cuitan Makan Siang Gratis, Refal Hady Terseret

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |16:26 WIB
Umay Shahab Dihujat Imbas Cuitan Makan Siang Gratis, Refal Hady Terseret
Umay Shahab dihujat imbas cuitan makan siang gratis. (Foto: Instagram/@umayshahab)
A
A
A

JAKARTA - Umay Shahab mendadak trending di platform X (sebelumnya Twitter), pada 6 Februari 2024. Pemicunya, cuitan sang aktor yang menyindir program makan siang gratis salah satu paslon Pilpres 2024. 

“Kalau mau makan siang gratis mah you orang datang saja ke lokasi syuting. Bilang saja, asistennya artis. Jangankan makan siang, kopi hitam, es teh manis, sampai gorengan pun ada,” katanya dalam cuitan yang diunggah pada 5 Februari 2024.

Cuitan tersebut tampak ditanggapi oleh Refal Hady yang menuliskan “(U)May” dengan emoji menangis. Dalam 1 hari, kicauan itu viral dan sang aktor ramai dikritik oleh pengguna X. 

“Gue sempat lihat tweet si Umay, terus si Refal ngerepost. Jujur, sakit hati banget. Dear Umay yang menjadikan program makan siang gratis jadi bahan lawakan, tidak ingatkah kalian dengan rakyat Indonesia di bagian Timur sana?” ujar akun @dillawwwww. 

Akun @Pradikta2001 turut berkomentar, “Enggak masalah jika tak suka sama personalnya dan ngehate habis-habisan program kerjanya. Tapi akan jadi masalah jika statement lo mengarah ke sesuatu yang enggak semua orang bisa dapatkan.”

Umay Shahab dihujat karena cuitan makan siang gratis, Refal Hady terseret. (Foto: X/umayshhhhb)

Akun @kucurht menambahkan, “Umay, Umay! No hate masalah paslon. Tapi statement-nya miris banget. Dikira Indonesia cuma Jakarta kali ya. Minimal kalau enggak pernah dan tidak merasakan hidup susah diam saja ya.” 

“Bagi Umay Shahab dan Refal Hady, program makan siang gratis itu lelucon. Tapi bagi orang kurang mampu itu sangat berarti loh. Saya dulu suka pura-pura puasa karena memang enggak punya uang,” kata @kelvinvalery.

Halaman:
1 2
