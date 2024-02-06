Advertisement
HOT GOSSIP

Curhat di Depan Kakbah, Prilly Latuconsina: Rasanya Sangat Magis

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:01 WIB
Prilly Latuconsina rasakan hal magis saat curhat di depan Kakbah (Foto: IG Prilly)
JAKARTA - Prilly Latuconsina mengaku terharu ketika dirinya dapat menginjakkan kaki di Makkah dalam rangka menjalani ibadah umrah bersama keluarganya. Ia juga terharu ketika curhat di depan Kakbah.

Hai itu diungkapkan Prilly Latuconsina dalam akun instagram miliknya @prillylatuconsina96 dikutip pada Selasa (6/2/2024). ia mengunggah sejumlah foto selfienya bersama keluarga serta jemaah asal Indonesia lainnya.

"Selesa sudah ibadah Umrohku!! rasanya sangat magis curhat langsung di depan Kakbah. Senang sekali bisa bareng keluarga dan mereka yang sudah lama kerja sama aku dan menjaga aku," kata Prilly Latuconsina di akun instagram miliknya.

Prilly bercerita mulanya ia ingin berangkat umrah bersama bibinya dan supirnya telah bekerja bersamanya selama 19 tahun. Namun takdir berkata lain, kedua orang terdekatnya itu rupanya telah dipanggil oleh Tuhan.

Dalam kesempatan itu Prilly juga mendoakan agar Bibi dan supirnya bernama Kandri itu dapat diterima di sisi Tuhan.

"Tadinya aku mau berangkat bareng bibi yang sudah 19 tahun lamanya kerja sama aku dan supirku Kandri. Tapi Allah berkehendak lain, mereka sudah dipanggil duluan sama Allah sebelum ini," beber Prilly.

"Semoga mereka husnul khotimah dan sudah berada di tempat yang baik Aamin," tambahnya.

Tak cuma itu Prilly juga mendoakan agar penggemar beratnya segera menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

"Semoga teman-teman yang melihat postingan ini bisa berangkat umroh secepatnya yaa," tutup Prilly Latuconsina.

