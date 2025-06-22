Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu

JAKARTA - Prilly Latuconsina punya cara khusus untuk menjaga hubungan asmaranya dengan Omara Esteghlal. Salah satunya adalah dengan tidak membuat pasangan merasa cemburu.

Menurut Prilly, dirinya dan sang kekasih menyepakati hal tersebut dan menjalankan prinsip tersebut dalam hubungan mereka.

“Kami berdua itu tipe pasangan yang enggak pernah mau bikin pasangan cemburu sih,” ujar sang aktris saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 21 Juni 2025.

Prilly Latuconsina menyadari, kecemburuan menjadi salah satu faktor asmara seseorang kandas. Karena itu, mereka berkomitmen untuk saling menjaga perasaan pasangan.

“Sebisa mungkin menjaga bagaimana agar salah satu pihak tidak merasa cemburu. Jadi ya dijaga perasaannya,” tuturnya menambahkan.