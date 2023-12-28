Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Beri Bantahan Tegas soal Isu Nyaleg di 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:08 WIB
Prilly Latuconsina Beri Bantahan Tegas soal Isu Nyaleg di 2024
Prilly Latuconsina bantah isu nyaleg di 2024 (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
JAKARTA - Prilly Latuconsina tegas membantah isu yang menyebut dirinya akan terjun ke dunia politik pada 2024. Bahkan secara tegas pula ia membantah kabar yang menyebut jika dirinya akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif untuk salah satu daerah.

Bintang film Danur ini mengaku cukup dirugikan dengan adanya pemberitaan tersebut. Tak hanya itu, berita hoax ini juga sempat membuat keluarga besarnya heboh.

"Baru-baru ini tuh sempat heboh di grup keluarga adalah berita aku mau nyaleg di media, bahwa aku mau nyaleg di salah satu daerah menggantikan seseorang," ujar Prilly Latuconsina dikutip dari akun TikToknya, Kamis (28/12/2023).

"Terus grup keluarga besar aku heboh dong kayak 'ini beneran? Serius mau nyaleg? Bukannya Prilly belum siap untuk terjun ke politik?' gitu gitu kan," sambungnya.

Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina bantah isu nyaleg di 2024 (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)


Untuk meredam hoax tersebut, Prilly terpaksa melakukan klarifikasi kepada keluarga dan kerabat yang terlanjur percaya.

"Terus aku harus klarifikasi ke temen-temen aku yang ngirim beritanya ke aku, ke keluarga aku sendiri, bahwa kayak 'nggak nggak itu nggak ada konfirmasi sama sekali sama aku, itu hoax'," paparnya.

Artis 27 tahun ini kemudian menjelaskan dampak dari beredarnya hoax tersebut. Prilly bahkan merasa reputasinya tercoreng karena adanya berita semacam ini.

1 2
