HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |10:31 WIB
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina mengungkap konsep pesta pernikahan impiannya (dream wedding) di masa depan. Tak ingin digelar besar-besaran, dia mengaku, ingin menikah dengan konsep intimate wedding.

“Sebenarnya belum kepikiran dream wedding-nya bakal seperti apa. Hanya saja, aku pengin pesta pernikahan yang lebih intimate gitu,” ujarnya saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 Juni 2025. 

Prilly Latuconsina memang terkesan masih enggan bicara banyak tentang pernikahan. Apalagi saat ini, hubungan asmaranya dengan aktor Omara Esteghlal dapat dikatakan masih terlalu ‘hijau’. 

Pasangan ini baru go public dengan hubungan mereka, pada awal Januari 2025. Namun Prilly mengaku, orangtuanya menerima dengan hangat sosok Omara di tengah keluarga mereka. 

Alhamdulillah, respons orangtua aku tentang dia baik ya. Mungkin karena dia juga orangnya baik banget. Jadi untuk masuk ke orangtua aku juga enggak ada masalah,” ungkap bintang film Budi Pekerti itu pada 18 Februari 2025.

Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

