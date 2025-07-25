Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |12:30 WIB
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Penampakan Hantu di New Orleans. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
JAKARTA - Prilly Latuconsina mengalami hal mistis saat liburan ke New Orleans, Amerika Serikat, belum lama ini. Sang aktris diketahui menyambangi Negeri Paman Sam tersebut bersama sang kekasih, Omara Esteghlal.

Prilly mengaku, tidak menyangka setiap sudut kota New Orleans yang tampak seperti lukisan itu ternyata menyimpan hal mistis. Ternyata, traveler yang datang ke kota ini memang untuk uji nyali dengan melakukan ghost tour.

Prilly Latuconsina Lulusan Apa? Ternyata Peraih Predikat Summa Cum Laude Kini Jadi Dosen LSPR
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Penampakan Hantu di New Orleans. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

“Tapi jujur, aku enggak menyangka kalau New Orleans seangker itu. Jadi pas ke sana, malam-malam kok gelap banget. Enggak ada orang yang menyalakan lampu. Rumah-rumah pun gelap semua,” tuturnya saat ditemui di Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Jumat (25/7/2025). 

Saat itulah Prilly Latuconsina mengaku, mendengar suara aneh hingga merasakan hal tak biasa di sekitarnya. Bahkan di satu lokasi, dia sempat melihat penampakan hantu. Hal itu membuat sang aktris ketakutan hingga kabur ke tempat lebih aman.

“Aku sampai enggak berani mengarahkan kamera ku ke hantunya. Ya takutlah ya. Itu kan bukan negara kita. Jadi ya, aku memilih kabur saja deh,” ungkap Prilly menambahkan.*

(SIS)

