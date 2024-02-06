Dibintangi Michelle Ziudith, Film Puang Bos Angkat Cerita Pentingnya Kapal Pinisi

JAKARTA - Film Puang Bos diproduksi oleh Megti Media Film, akan memulai proses syuting pada 5 Februari 2024. Film ini disutradarai oleh sineas Sulawesi, Adink Liwutang dan Rusmin Nuryadin, dan melibatkan AIM Production, rumah produksi dari Makassar.

Puang Bos mengangkat kearifan budaya lokal, khususnya sejarah pembuatan Kapal Pinisi yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Film ini bertujuan untuk mengedukasi penonton dengan mendalam menyajikan proses pembuatan kapal tradisional tersebut.

Film ini menampilkan proses penting dari pemilihan bahan baku kapal pinisi, seperti penggunaan kayu dari pohon na'nasa atau pohon gofasa. Film juga mencerminkan keprihatinan terhadap langkah minimnya penanaman kembali jenis pohon ini. Selain itu, "Puang Bos" akan menjelajahi keberlangsungan dan regenerasi para pembuat kapal di Tanah Beru.