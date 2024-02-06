Langganan Komedi, Ge Pamungkas Bersyukur Main Film Horor Lampir

JAKARTA - Ge Pamungkas berkesempatan untuk keluar dari zona nyaman sebagai aktor spesialis komedi. Kali ini, Ge Pamungkas terlibat dalam film horor produksi Vision+, Sinergi Pictures dan Creator Pictures berjudul Lampir.

Biasanya terlibat dalam film horor, Ge Pamungkas biasanya membintangi film horor dengan sentuhan komedi yang memancing tawa penonton. Ge pun bersyukur akhirnya terlibat dalam film horor murni dengan sentuhan thriller.

Ge mengaku gugup melihat reaksi penonton nantinya saat menyaksikan penampilannya dalam film horor. Namun, dia mengaku cukup puas dengan hasil kerja kerasnya bersama ansambel cast beserta kru.

"Deg-degan banget film pertama genre horor thriller biasanya komedi horor. Bersyukur jadi salah satu keputusan terbaik," ujar Ge Pamungkas saat dijumpai di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Dia juga berbagi cerita mengenai proses syuting yang menjadi pengalaman menyenangkan. Dengan segala keterbatasan yang ada, Ge merasa proses syuting berjalan menyenangkan lantaran ansambel cast menjadi tim yang solid bak sebuah keluarga yang saling mendukung satu sama lain.

"Syuting film harusnya membosankan karena gak bisa ngapa-ngapain. Lokasi syuting di puncak, gak ada sinyal tapi ini terasa banget hubungannya, senang semuanya kolaboratif sekali," pungkasnya.

Film Lampir membuka kisahnya dari sepasang kekasih bernama Wendy (Jolene) dan Angga (Rory) yang tengah sibuk mempersiapkan pernikahan mereka.