Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Langganan Komedi, Ge Pamungkas Bersyukur Main Film Horor Lampir

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:30 WIB
Langganan Komedi, Ge Pamungkas Bersyukur Main Film Horor Lampir
Ge Pamungkas main film Lampir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ge Pamungkas berkesempatan untuk keluar dari zona nyaman sebagai aktor spesialis komedi. Kali ini, Ge Pamungkas terlibat dalam film horor produksi Vision+, Sinergi Pictures dan Creator Pictures berjudul Lampir.

Biasanya terlibat dalam film horor, Ge Pamungkas biasanya membintangi film horor dengan sentuhan komedi yang memancing tawa penonton. Ge pun bersyukur akhirnya terlibat dalam film horor murni dengan sentuhan thriller.

Langganan Komedi, Ge Pamungkas Bersyukur Main Film Horor Lampir

Ge mengaku gugup melihat reaksi penonton nantinya saat menyaksikan penampilannya dalam film horor. Namun, dia mengaku cukup puas dengan hasil kerja kerasnya bersama ansambel cast beserta kru.

"Deg-degan banget film pertama genre horor thriller biasanya komedi horor. Bersyukur jadi salah satu keputusan terbaik," ujar Ge Pamungkas saat dijumpai di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Dia juga berbagi cerita mengenai proses syuting yang menjadi pengalaman menyenangkan. Dengan segala keterbatasan yang ada, Ge merasa proses syuting berjalan menyenangkan lantaran ansambel cast menjadi tim yang solid bak sebuah keluarga yang saling mendukung satu sama lain.

"Syuting film harusnya membosankan karena gak bisa ngapa-ngapain. Lokasi syuting di puncak, gak ada sinyal tapi ini terasa banget hubungannya, senang semuanya kolaboratif sekali," pungkasnya.

Film Lampir membuka kisahnya dari sepasang kekasih bernama Wendy (Jolene) dan Angga (Rory) yang tengah sibuk mempersiapkan pernikahan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement