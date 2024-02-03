The Virgin Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Salam Metal

JAKARTA - Konser Salam Metal Menang Total digelar meriah pada Sabtu (3/2/2024) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini berbondong-bondong memadati kawasan GBK sejak pukul 11.30 WIB.

Sejumlah musisi Tanah Air pun turut memeriahkan Konser Salam Metal ini. Salah satunya yang dinantikan penonton ialah penampilan dari The Virgin yang turut bernyanyi di panggung Konser Salam Metal ini.

Dua personel The Virgin, Dara dan Mitha kompak menyapa para pendukung Ganjar-Mahfud. Mereka juga menyuarakan Salam Metal sebagai dukungan untuk Paslon 03.

“Semuanya Salam Metal,” ungkap Mitha dan Dara.

The Virgin ajak penonton nyanyi bareng di Konser Salam M3tal (Foto: Annastasya/MPI)

Di acara ini, The Virgin membuka penampilannya dengan membawakan lagu hits mereka, Cinta Terlarang.

Lagu tersebut sukses membuat penonton bernostalgia dan bernyanyi bersama di tengah ribuan massa. Tak lupa mereka tetap menunjukan simbol salam tiga jari menandakan dukungan penuhnya untuk Ganjar-Mahfud.

Penampilan The Virgin ini sukses menggebrak panggung Konser Salam Metal dan membakar semangat para penonton. Mereka juga terlihat menarik dan kompak bernyanyi bersama.