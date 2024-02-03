Pendukung Ganjar-Mahfud Berjoget di Konser Salam Metal

JAKARTA - Konser Salam Metal Menang Total digelar meriah pada Sabtu (3/2/2024) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dimulai pada pukul 13.00 WIB, ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini berbondong-bondong memadati kawasan GBK sejak pukul 11.30 WIB.

Konser Salam Metal ini dimulai dengan lagu Ojo Dibandingke. Lagu ini pun sukses membakar semangat para penonton yang hadir di Stadion Utama GBK.

Antusias mereka pun begitu terasa saat lagu pertama mulai dimainkan. Para rombongan pendukung Ganjar-Mahfud yang kompak memakai busana serba hitam, putih dan merah ini asyik bergoyang di sekitaran panggung.

Mereka saling berjoget dengan para kerabat dan mengabadikan momen ini. Ada pula yang bergoyang sambil menunjukan salam tiga jari dan terus menyuarakan kemenangan untuk Ganjar-Mahfud sebagai tanda dukungan mereka.

Pendukung Ganjar-Mahfud Berjoget di Konser Salam M3tal (Foto: Annastasya/MPI)

Para pendukung ini juga membawa banner bertuliskan dukungan penuh untuk Ganjar-Mahfud.