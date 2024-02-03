Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pendukung Ganjar-Mahfud Berjoget di Konser Salam Metal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |14:22 WIB
Pendukung Ganjar-Mahfud Berjoget di Konser Salam Metal
Pendukung Ganjar-Mahfud Berjoget di Konser Salam M3tal (Foto: Annastasya/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konser Salam Metal Menang Total digelar meriah pada Sabtu (3/2/2024) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dimulai pada pukul 13.00 WIB, ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini berbondong-bondong memadati kawasan GBK sejak pukul 11.30 WIB.

Konser Salam Metal ini dimulai dengan lagu Ojo Dibandingke. Lagu ini pun sukses membakar semangat para penonton yang hadir di Stadion Utama GBK.

Antusias mereka pun begitu terasa saat lagu pertama mulai dimainkan. Para rombongan pendukung Ganjar-Mahfud yang kompak memakai busana serba hitam, putih dan merah ini asyik bergoyang di sekitaran panggung.

Mereka saling berjoget dengan para kerabat dan mengabadikan momen ini. Ada pula yang bergoyang sambil menunjukan salam tiga jari dan terus menyuarakan kemenangan untuk Ganjar-Mahfud sebagai tanda dukungan mereka.

Konser Salam M3tal

Pendukung Ganjar-Mahfud Berjoget di Konser Salam M3tal (Foto: Annastasya/MPI)

Para pendukung ini juga membawa banner bertuliskan dukungan penuh untuk Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement