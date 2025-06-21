Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru

Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru. (Foto: Instagram/@mitathevirgin)

JAKARTA - Mita ‘The Virgin’ mengungkapkan kondisi sang ibu, Emmy Sofyana, setelah 2 tahun didiagnosa mengidap kanker paru. Dia mengaku, sang ibu masih menjalani perawatan intensif untuk mengatasi penyakit tersebut.

“Kalau dibilang sudah sembuh, belum ya. Tapi Mama masih perawatan. Doakan ya semoga Mama kuat menghadapi cobaan ini,” ungkap sang musisi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 Juni 2025.

Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru. (Foto: Okezone)

Mitaa bersyukur, ibunya memiliki semangat sangat besar untuk sembuh dari kanker. Karena itu, dia selalu rutin membawa sang ibu berobat ke rumah sakit. “Mama itu ke rumah sakit dua kali dalam seminggu. Untungnya, semangat Mama itu luar biasa ya.”

Karena itu, pelantun Cinta Terlarang tersebut berharap, ibunya bisa menaklukkan kanker yang diidapnya. Mitha mengungkapkan, Emmy Sofyana didiagnosa mengidap kanker paru, sejak tahun 2023.

Meski selalu bolak-balik ke rumah sakit selama 2 tahun terakhir, namun Mita The Virgin optimistis sang ibu bisa sembuh. Dia juga berharap, semua orang bisa memberikan semangat dan dukungan untuk para penyintas kanker.**

