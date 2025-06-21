Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:30 WIB
Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru
Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru. (Foto: Instagram/@mitathevirgin)
A
A
A

JAKARTA - Mita ‘The Virgin’ mengungkapkan kondisi sang ibu, Emmy Sofyana, setelah 2 tahun didiagnosa mengidap kanker paru. Dia mengaku, sang ibu masih menjalani perawatan intensif untuk mengatasi penyakit tersebut.

“Kalau dibilang sudah sembuh, belum ya. Tapi Mama masih perawatan. Doakan ya semoga Mama kuat menghadapi cobaan ini,” ungkap sang musisi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 Juni 2025.

Mitha The Virgin Ditegur Manajemen Karena Berat Badan Naik
Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru. (Foto: Okezone)

Mitaa bersyukur, ibunya memiliki semangat sangat besar untuk sembuh dari kanker. Karena itu, dia selalu rutin membawa sang ibu berobat ke rumah sakit. “Mama itu ke rumah sakit dua kali dalam seminggu. Untungnya, semangat Mama itu luar biasa ya.”

Karena itu, pelantun Cinta Terlarang tersebut berharap, ibunya bisa menaklukkan kanker yang diidapnya. Mitha mengungkapkan, Emmy Sofyana didiagnosa mengidap kanker paru, sejak tahun 2023. 

Meski selalu bolak-balik ke rumah sakit selama 2 tahun terakhir, namun Mita The Virgin optimistis sang ibu bisa sembuh. Dia juga berharap, semua orang bisa memberikan semangat dan dukungan untuk para penyintas kanker.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151161/mita_the_virgin-xoq4_large.jpg
Mita The Virgin: Serasa Runtuh Hidupku karena Kehilangan Ibunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3137875/dara_the_virgin-RpYl_large.jpg
Mitha Selidiki Latar Belakang Pacar Dara The Virgin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078809/dara_the_virgin-YqJk_large.jpg
Dara The Virgin Jadi Tulang Punggung Keluarga, Honornya Dihabisi Orang Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/33/2964944/the-virgin-ajak-penonton-nyanyi-bareng-di-konser-salam-metal-ZYhghUYwVP.jpg
The Virgin Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Salam Metal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958066/the-virgin-beri-dukungan-ke-ganjar-mahfud-meski-beda-dengan-ahmad-dhani-wl1IIAIyjM.jpg
The Virgin Beri Dukungan ke Ganjar-Mahfud Meski Beda dengan Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2957985/dara-the-virgin-ingin-ganjar-pranowo-perhatikan-musisi-indonesia-jika-terpilih-jadi-presiden-xy4m7PlK0J.jpg
Dara The Virgin Ingin Ganjar Pranowo Perhatikan Musisi Indonesia Jika Terpilih Jadi Presiden
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement