Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dara The Virgin Ingin Ganjar Pranowo Perhatikan Musisi Indonesia Jika Terpilih Jadi Presiden

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |09:35 WIB
Dara The Virgin Ingin Ganjar Pranowo Perhatikan Musisi Indonesia Jika Terpilih Jadi Presiden
Dara The Virgin ingin Ganjar Pranowo perhatikan musisi jika terpilih jadi Presiden (Foto: Instagram/darathevirgin)
A
A
A

JAKARTA - Dara The Virgin memberikan dukungannya untuk capres dan cawapres nomor urut 3. Sama halnya dengan rekan segrupnya, Mita The Virgin, Dara juga berharap agar pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa menang dalam di Pilpres 2024 mendatang.

Mereka pun melakukan segala cara untuk mengajak masyarakat mendukung idola mereka. Mulai dari turut serta dalam kampanye hingga membuat lagu berjudul Ganjar-Mahfud Menang Total.

Ketika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden, tentunya The Virgin memiliki harapan yang tinggi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Terlebih lagi tentang kesejahteraan para musisi di Indonesia.

Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud memiliki kepedulian pada seniman dan pelaku ekonomi kreatif. Untuk itu, Dara Rizki Ruhiana atau Dara The Virgin berharap ketika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden musisi Indonesia lebih diperhatikan lagi.

The Virgin

Dara The Virgin ingin Ganjar Pranowo perhatikan musisi jika terpilih jadi Presiden (Foto: YouTube)

"Karena sekarang nggak bohong juga kita (masyarakat) butuh hiburan dan kita sebagai musisi butuh kerjaan, jadi simbiosis mutualisme aja," ujar Dara seperti dikutip dari  YouTube umah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Sabtu, 20 Januari 2024.

Dia juga berharap semoga musisi Indonesia lebih diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah.

"Mudah-mudahan nanti ketika Ganjar-Mahfud jadi presiden lebih perhatikan kita sebagai musisi Indonesia yang juga cinta beliau, cinta Indonesia, pengen Indonesia lebih bangkit juga, lebih diperhatikan biar kita merasa dihargai dan dilihat, itu aja sebagai musisi," terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151161/mita_the_virgin-xoq4_large.jpg
Mita The Virgin: Serasa Runtuh Hidupku karena Kehilangan Ibunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149170/mita_the_virgin-r2IN_large.jpg
Mita The Virgin Ungkap Kondisi Sang Ibu setelah 2 Tahun Idap Kanker Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3137875/dara_the_virgin-RpYl_large.jpg
Mitha Selidiki Latar Belakang Pacar Dara The Virgin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078809/dara_the_virgin-YqJk_large.jpg
Dara The Virgin Jadi Tulang Punggung Keluarga, Honornya Dihabisi Orang Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/33/2964944/the-virgin-ajak-penonton-nyanyi-bareng-di-konser-salam-metal-ZYhghUYwVP.jpg
The Virgin Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Salam Metal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958066/the-virgin-beri-dukungan-ke-ganjar-mahfud-meski-beda-dengan-ahmad-dhani-wl1IIAIyjM.jpg
The Virgin Beri Dukungan ke Ganjar-Mahfud Meski Beda dengan Ahmad Dhani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement