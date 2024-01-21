Dara The Virgin Ingin Ganjar Pranowo Perhatikan Musisi Indonesia Jika Terpilih Jadi Presiden

Dara The Virgin ingin Ganjar Pranowo perhatikan musisi jika terpilih jadi Presiden (Foto: Instagram/darathevirgin)

JAKARTA - Dara The Virgin memberikan dukungannya untuk capres dan cawapres nomor urut 3. Sama halnya dengan rekan segrupnya, Mita The Virgin, Dara juga berharap agar pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa menang dalam di Pilpres 2024 mendatang.

Mereka pun melakukan segala cara untuk mengajak masyarakat mendukung idola mereka. Mulai dari turut serta dalam kampanye hingga membuat lagu berjudul Ganjar-Mahfud Menang Total.

BACA JUGA: The Virgin Ciptakan Lagu untuk Kemenangan Ganjar Mahfud

Ketika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden, tentunya The Virgin memiliki harapan yang tinggi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Terlebih lagi tentang kesejahteraan para musisi di Indonesia.

Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud memiliki kepedulian pada seniman dan pelaku ekonomi kreatif. Untuk itu, Dara Rizki Ruhiana atau Dara The Virgin berharap ketika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden musisi Indonesia lebih diperhatikan lagi.

Dara The Virgin ingin Ganjar Pranowo perhatikan musisi jika terpilih jadi Presiden (Foto: YouTube)

"Karena sekarang nggak bohong juga kita (masyarakat) butuh hiburan dan kita sebagai musisi butuh kerjaan, jadi simbiosis mutualisme aja," ujar Dara seperti dikutip dari YouTube umah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Sabtu, 20 Januari 2024.

Dia juga berharap semoga musisi Indonesia lebih diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah.

BACA JUGA: Alasan The Virgin Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024

"Mudah-mudahan nanti ketika Ganjar-Mahfud jadi presiden lebih perhatikan kita sebagai musisi Indonesia yang juga cinta beliau, cinta Indonesia, pengen Indonesia lebih bangkit juga, lebih diperhatikan biar kita merasa dihargai dan dilihat, itu aja sebagai musisi," terangnya.