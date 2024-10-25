Dara The Virgin Jadi Tulang Punggung Keluarga, Honornya Dihabisi Orang Tua

JAKARTA - Vokalis band The Virgin, Dara Rizky Ruhiana, membagikan pengalaman terberat dalam hidupnya saat harus menanggung tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga sejak usia 16 tahun. Dara mengaku masa remajanya banyak dihabiskan untuk mencari uang demi membantu perekonomian keluarganya.

Dara bercerita, meski sebenarnya lahir dari keluarga yang cukup mapan karena kedua orang tuanya menjalankan usaha, bisnis mereka sempat mengalami pasang surut hingga akhirnya terpuruk. Dara pun tergerak untuk membantu ekonomi keluarga melalui penghasilan dari musik dan royalti.

"Usaha keluarga drop, aku jadi tulang punggung keluarga dari umur 16 tahun. Dari situ aku kerja, ada royalti, aku kasih ke Mama Papa," cerita Dara, dikutip dari Kanal YouTube Feni Rose Official, Jumat (25/10/2024).

Dara The Virgin Jadi Tulang Punggung Keluarga, Honornya yang Habis oleh Orang Tua

Sayangnya, Dara mengaku bahwa aset yang dibeli dengan hasil kerjanya tidak pernah ia nikmati. Orang tuanya bahkan menjual aset-aset itu dalam kurun waktu 2014 hingga 2017.

"Sebenarnya tidak langsung dijual semuanya, tapi mulai dari 2014, total habis di tahun 2017," ungkapnya.

Dara merasa berat hati atas tindakan orang tuanya tersebut, hingga ia bertanya pada dirinya sendiri kapan ia bisa merasakan kebahagiaan.

"Namanya manusia, ya. Oke, gue dari umur 16 tahun udah kasih buat orang tua gue, terus gue bahagianya kapan?" katanya lirih.

Dara sempat curhat pada adiknya tentang perasaan sakit hatinya, namun respons yang didapat justru mengecewakannya.

"Setelah mereka tahu aku sakit hati, aku pikir bakal dirangkul, tapi malah kena lagi, bahkan adikku sendiri nyerang aku," ujarnya dengan air mata yang mengalir.