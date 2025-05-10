Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mitha Selidiki Latar Belakang Pacar Dara The Virgin

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |07:01 WIB
JAKARTA - Mitha The Virgin mengungkapkan dirinya sempat menyelidiki latar belakang Jaime Alvaro sebelum sahabatnya, Dara The Virgin, menjalin hubungan asmara dengan rapper muda tersebut.

Langkah itu diambil Mitha bukan tanpa alasan. Ia ingin melindungi sahabatnya dari potensi sakit hati jika hubungan itu tidak berjalan sesuai harapan.

"Awal-awal wajar ya, karena aku sama Dara dekat. Jadi sempat cari tahu dulu cowoknya seperti apa. Itu semua demi kebaikan Dara juga," ujar Mitha saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (10/5/2025).

Mitha mengaku sempat khawatir karena usia Jaime yang terpaut sembilan tahun lebih muda dari Dara. Perbedaan usia yang cukup jauh itu dikhawatirkan bisa memengaruhi kedewasaan dalam menjalin hubungan.

"Kan beda jauh usianya. Takutnya masih kekanak-kanakan atau bagaimana, tapi ternyata Ime udah dewasa," lanjutnya.

"Jaime lahir tahun 2000, sedangkan Dara tahun 1991. Lumayan jauh," tambah Mitha.

