Konser Salam M3tal Digelar, Kursi SUGBK Dipadati Pendukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Konser Salam M3tal Menang Total Ganjar-Mahfud digelar sejak pukul 12.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/2/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan kursi yang tersedia di stadion kebanggaan masyarakat Indonesia itu pun mulai tertutup oleh simpatisan dan pendukung Ganjar-Mahfud. Selain kursi, disediakan juga tempat bagi penonton yang ingin berdiri menyaksikan Slank, Tipe-X dan sejumlah band papan atas nasional.

Rangkaian acara telah digelar. Penonton pun bergoyang mengikuti lantunan lagu 'ojo dibanding-bandingke'.

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga membentangkan sejumlah spanduk dukungan terhadap Ganjar-Mahfud. Sejumlah bendera partai politik pengusung pun terbentang.

Kursi SUGBK dipenuhi pendukung Ganjar-Mahfud (Foto: Nur Khabibi/MPI)





Sebagai informasi, Konser Salam Metal Menang Total ini dihadiri ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nantinya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir langsung dan menyapa para penonton Konser Salam Metal di GBK ini.

Konser ini akan dimeriahkan sejumlah musisi termasuk Slank yang siap menyapa para masyarakat di Gelora Bung Karno Jakarta. Adapula beberapa band ternama lainnya seperti Kotak, Pas Band, The Virgin dan masih banyak lagi.

(van)