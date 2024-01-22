Biodata dan Agama Maxime Bouttier, Kekasih Luna Maya yang Tengah Berduka

JAKARTA - Kabar duka datang dari artis tampan, Maxime Bouttier yang baru saja ditinggal oleh ibunda tercinta. Ibunda Maxime, Siti Purwanti diketahui meninggal dunia pada Minggu, 14 Januari 2024 pukul 19.15 WIB di kediaman Luna Maya, calon menantunya.

Diketahui pula, ibunda Maxime Bouttier meninggal karena penyakit jantung yang sudah parah hingga merembet ke berbagai organ lain termasuk ginjal. Dirinya bahkan sudah sempat menjalani berbagai perawatan sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Kehilangan sosok ibunda tersayang menjadi pukulan tersendiri bagi Maxime Bouttier. Terlebih ibunyalah yang melahirkan, merawat, serta menjaganya hingga tumbuh dan menjadi seorang artis terkenal seperti saat ini.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (16/01/2023) Maxime Bouttier lahir pada 22 April 1993 di Poitiers, Perancis. Ayahnya adalah seorang koki asal Prancis bernama Patrice Bouttier, sedangkan ibunya bernama Siti Purwanti. Artis berusia 30 tahun itu adalah anak sulung dari dua bersaudara.

Maxime mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model di sebuah agensi di Bali. Sejak saat itu, dirinya kemudian mendapatkan tawaran untuk membintangi beberapa FTV pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013, dirinya juga terjun ke film layar lebar dengan membintangi sebuah film yang berjudul Refrain.

Sejak saat itu, karir Maxime Bouttier terus menanjak. Beberapa film pun sukses ia bintangi seperti "Hantu Gunung Kawi" pada 2017, "Meet Me After Sunset" pada 2018, "Rewrite" pada 2019, "Kuntilanak 2" pada 2019, "Dunia Tanpa Suara" pada 2023, hingga "Mr. Midnight: Beware the Monsters" (2022).

Karirnya yang terus melejit tersebut kemudian membuatnya mendapat tawaran untuk bermain di sebuah film Hollywood berjudul "Ticket to Paradise" pada tahun 2022. Dalam film yang disutradarai oleh Ol Parker tersebut, Maxime berkesempatan beradu peran dengan artis Hollywood sekelas Julia Roberts dan George Clooney.

Selain dunia seni peran, Maxime Bouttier juga menggeluti dunia musik dengan menjadi vokalis di sebuah band bernama "Shifting". Band ini bahkan telah merilis sebuah album pada 2021 lalu yang diberi judul "Shifting".