Luna Maya Cerita Pengalaman Jadi Sutradara: Tiap Hari Pulang Pagi

JAKARTA - Luna Maya kembali menjajal dunia belakang layar. Kekasih Maxime Bouttier ini baru saja menjadi sutradara untuk series terbaru CKCKC (6 Cerita Problematik).

Luna mengaku sebelumnya ia pernah menjajal sebagai sutradara untuk film beberapa film salah satunya Pintu Harmonika yang rilis pada 2013 lalu. Kembali menjajal dunia belakang layar, Luna mengungkap banyak tantangan yang ia lalui selama bekerja sebagai kru film ini.

“Sudah lama ga nge-direct, kagok kan. Jadi lebih menyesuaikan lagi di belakang layar,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, wanita 40 tahun ini juga mengungkap keseruan dan perbedaan saat menjadi sutradara dan bintang film. Salah satu tantangannya ialah pulang telat hingga pagi hari.

“Hampir tiap hari pulang pagi. Kalau kru kan pasti pulangnya belakangan. Tapi seru sih sangat menyenangkan,” jelas Luna.

“Stresnya lebih gila, karena mikiran shot, grading dan lain-lain,” tambahnya.

Meski melelahkan serta banyak perbedaan saat menjadi sutradara dan aktris, Luna mengaku ketagihan bekerja di belakang layar.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini mengaku tak menutup kemungkinan dirinya bisa kembali menjadi sutradara untuk film-film maupun serial Tanah Air lainnya.

“Pengen lagi sih di belakang layar, bisa ngatur-ngatur juga. Ini satu karya yang ingin aku banggakan,” ungkap Luna.