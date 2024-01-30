Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Luna Maya Cerita Pengalaman Jadi Sutradara: Tiap Hari Pulang Pagi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |01:02 WIB
Luna Maya Cerita Pengalaman Jadi Sutradara: Tiap Hari Pulang Pagi
Cerita Luna Maya jadi sutradara (Foto: IG Luna Maya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya kembali menjajal dunia belakang layar. Kekasih Maxime Bouttier ini baru saja menjadi sutradara untuk series terbaru CKCKC (6 Cerita Problematik).

Luna mengaku sebelumnya ia pernah menjajal sebagai sutradara untuk film beberapa film salah satunya Pintu Harmonika yang rilis pada 2013 lalu. Kembali menjajal dunia belakang layar, Luna mengungkap banyak tantangan yang ia lalui selama bekerja sebagai kru film ini.

“Sudah lama ga nge-direct, kagok kan. Jadi lebih menyesuaikan lagi di belakang layar,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Luna Maya Cerita Pengalaman Jadi Sutradara: Tiap Hari Pulang Pagi

Tak hanya itu, wanita 40 tahun ini juga mengungkap keseruan dan perbedaan saat menjadi sutradara dan bintang film. Salah satu tantangannya ialah pulang telat hingga pagi hari.

“Hampir tiap hari pulang pagi. Kalau kru kan pasti pulangnya belakangan. Tapi seru sih sangat menyenangkan,” jelas Luna.

“Stresnya lebih gila, karena mikiran shot, grading dan lain-lain,” tambahnya.

Meski melelahkan serta banyak perbedaan saat menjadi sutradara dan aktris, Luna mengaku ketagihan bekerja di belakang layar.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini mengaku tak menutup kemungkinan dirinya bisa kembali menjadi sutradara untuk film-film maupun serial Tanah Air lainnya.

“Pengen lagi sih di belakang layar, bisa ngatur-ngatur juga. Ini satu karya yang ingin aku banggakan,” ungkap Luna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement